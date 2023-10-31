USAID опубликовал совместное заявление Самаркандской министерской встречи по вопросам регионального взаимодействия формата «Центральная Азия – США»

24 октября администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр и министры из Узбекистана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Туркменистана встретились в Самарканде, Узбекистан, под эгидой региональной дипломатической платформы C5+1 для проведения первой министерской встречи по вопросам регионального взаимодействия.
В ходе Министерской конференции по региональным связям C5+1, совместно организованной USAID и Правительством Республики Узбекистан, Администратор Пауэр подчеркнула приверженность Соединенных Штатов расширению регионального сотрудничества с Центральной Азией путем оптимизации торговли, укрепления двусторонних торговых и инвестиционных связей, диверсификации экспортно-импортных рынков, стимулирования развития зеленой энергетики и энергоэффективности, стимулирования инклюзивного и устойчивого экономического роста. Участники подтвердили свою приверженность защите прав человека, включая права женщин, детей и инвалидов.
Участники выразили намерение сотрудничать по вопросам, имеющим региональное экономическое значение, в частности — это поддержка устойчивой зеленой энергетики, развитие транспортного сектора и укрепление таможенного и пограничного контроля. Участники подчеркнули важность сотрудничества C5+1, которое обеспечивает региональные решения глобальных проблем.
Согласно тексту совместного заявления, принятого по итогам министериала, его участники:
- Выразили приверженность совместной работе по обеспечению процветающего будущего для Центральной Азии и обсудили, как смягчить негативные последствия недавних международных событий, особенно в таких областях, как инфляция, обратная миграция, управление долгом и уровень занятости;
- Признали, что содействие инклюзивному экономическому росту и экономической устойчивости в Центральной Азии имеет важное значение для долгосрочного процветания и стабильности региона;
- Разделяют стремление продвигать коллективные и страновые обязательства по преодолению климатического кризиса, в том числе путем расширения использования возобновляемых источников энергии, внедрения энергоэффективных технологий, быстрого сокращения выбросов метана из ископаемой энергетики и других секторов, а также развития “зеленой” экономики с учетом национальных условий и имеющихся ресурсов государств;
- Высоко оценили текущую инициативу USAID “Энергетика Центральной Азии”, которая поддерживает национальные и региональные приоритеты правительств стран ЦА в области энергетической безопасности, развития экологически чистой энергетики и региональной интеграции энергетических систем;
- Подчеркнули необходимость содействия сотрудничеству, которое помогает сохранить ледники, повысить эффективность и рациональное использование водных ресурсов, а также улучшить региональное и трансграничное управление водными ресурсами и понимание того, как использовать существующие программы, включая региональную инициативу USAID по водным ресурсам и уязвимой окружающей среде, для достижения общих целей в области водных ресурсов и сельского хозяйства, поскольку это повысит продовольственную безопасность;
- Признали важность улучшения условий, благоприятствующих инвестициям и ведению бизнеса, путем совершенствования нормативно-правовой базы;
- Обсудили важность развития цифровой, технологической и инновационной экономики региона для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест;
- Признали важность укрепления внутрирегиональных торговых, транспортных и транзитных связей, а также важность расширения транспортного сотрудничества, взаимосвязанности и транспортной устойчивости в Центральной Азии путем разработки соответствующих совместных проектов и программ и продвижения существующих;
- Отметили необходимость углубления торговых и инвестиционных связей с Соединенными Штатами, а также важность совместной реализации политики по диверсификации внешнеэкономических связей и освоению новых экспортных рынков при содействии программы USAID по торговле в Центральной Азии и дополнительных программ правительства США;
- Подчеркнули важность Транскаспийского торгового маршрута и дополнительных мультимодальных транспортных коридоров, которые будут способствовать увеличению международного транзита и расширению грузовых перевозок, и рассмотрели меры, которые увеличат инвестиции в такие торговые маршруты и транзитные коридоры;
- Признали важность усилий по расширению экономических прав и возможностей женщин во всем регионе и поддержки развития трудовых ресурсов и занятости женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями.;
- Признали, что региональные усилия по решению проблем доступности, сокращению цифрового разрыва и продвижению инклюзивности потенциально могут значительно улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями за счет расширения их доступа к образованию, занятости, здравоохранению и социальным возможностям;
- Подчеркнули важность местных организаций в разработке решений на уровне общин, где это уместно, которые приведут к устойчивому экономическому росту; и,
- Подчеркнули, что мирная и процветающая Центральная Азия требует постоянной приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности всех стран посредством соблюдения Устава ООН и его принципов. ///nCa, 31 октября 2023 г.