USAID опубликовал совместное заявление Самаркандской министерской встречи по вопросам регионального взаимодействия формата «Центральная Азия – США»

24 октября администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр и министры из Узбекистана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Туркменистана встретились в Самарканде, Узбекистан, под эгидой региональной дипломатической платформы C5+1 для проведения первой министерской встречи по вопросам регионального взаимодействия.

В ходе Министерской конференции по региональным связям C5+1, совместно организованной USAID и Правительством Республики Узбекистан, Администратор Пауэр подчеркнула приверженность Соединенных Штатов расширению регионального сотрудничества с Центральной Азией путем оптимизации торговли, укрепления двусторонних торговых и инвестиционных связей, диверсификации экспортно-импортных рынков, стимулирования развития зеленой энергетики и энергоэффективности, стимулирования инклюзивного и устойчивого экономического роста. Участники подтвердили свою приверженность защите прав человека, включая права женщин, детей и инвалидов.

Участники выразили намерение сотрудничать по вопросам, имеющим региональное экономическое значение, в частности — это поддержка устойчивой зеленой энергетики, развитие транспортного сектора и укрепление таможенного и пограничного контроля. Участники подчеркнули важность сотрудничества C5+1, которое обеспечивает региональные решения глобальных проблем.

Согласно тексту совместного заявления, принятого по итогам министериала, его участники: