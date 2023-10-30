В Азербайджане заработала солнечная электростанция мощностью 230 МВт – самая крупная в Каспийском регионе и СНГ

Эльвира Кадырова
На прошлой неделе в Азербайджане был пущен в строй один из крупнейших в регионе объектов возобновляемой энергетики – Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт.
Церемонию открытия возглавил Президент Ильхам Алиев. В ней также принял участие министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед аль-Джабер.
Гарадагская солнечная электростанция – крупнейшая солнечная электростанция в Каспийском регионе и СНГ, была построена за короткий срок – полтора года.
Проект реализован за счет иностранных инвестиций, в частности эмиратской компании Masdar, на сумму 262 миллиона долларов США. Это первая солнечная электростанция промышленного масштаба, построенная в Азербайджане с привлечением иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба Президента Азербайджана.
Проект также поддержали Фонд развития Абу-Даби, Азиатский банк развития, Европейский банку реконструкции и развития и Японское агентство международного сотрудничества.
Вот несколько технических показателей электростанции:
- На электростанции, занимающей территорию площадью 550 гектаров, установлено 570 тысяч солнечных панелей.
- Для подключения этой станции к сети была построена подстанция мощностью 330 киловольт.
- Проект обеспечит электроэнергией более 110 000 домов
- На станции будет производиться 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.
- Это позволит экономить 110 миллионов кубометров природного газа.
- В то же время выбросы углекислого газа сократятся на 200 тысяч тонн
Гарадагская солнечная электростанция – «это только начало»
Как отметил на церемонии открытия Президент Алиев, проект Гарадагской солнечной электростанции «это только начало».
В этот же день, Азербайджан и Masdar подписали три инвестиционных соглашений, в результате которых Азербайджан сможет производить 1 ГВт возобновляемой энергии. Но в долгосрочной перспективе довести производство зеленой энергии до 10 ГВт
Заключенные сделки включают:
- Инвестиционный договор между Правительством Азербайджанской Республики и компанией Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar по проекту солнечной электростанции в поселке Банка Нефтчалинского района Азербайджанской Республики
- Инвестиционный договор между Правительством Азербайджанской Республики и компанией Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar по проекту солнечной электростанции в Билясуварском районе Азербайджанской Республики
- Инвестиционный договор между Правительством Азербайджанской Республики и компанией Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar по проекту наземной ветряной электростанции в Абшерон-Гарадагском районе Азербайджанской Республики.
«За последние тридцать лет инвестиционный портфель Азербайджана достиг многомиллиардного масштаба. Общий объем инвестиций в Азербайджан составил более 300 млрд долларов, из которых почти 200 млрд долларов – инвестиции в ненефтяной сектор. Сейчас наша экономическая задача — продолжать диверсификацию экономики, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива», – сказал Ильхам Алиев.
При этом программа по возобновляемой энергетике Азербайджана не ограничивается лишь солнечными или ветровыми электростанциями. Карабах, Восточный Зангезур и Нахичевань уже объявляются зоной «зеленой» энергии.
Сэкономленный газ отправится на экспорт в Европу
Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, инвестиции позволят сэкономить большое количество природного газа, который сегодня Азербайджан направляет для производства электроэнергии и на экспорт.
«Азербайджанский газ как никогда нужен Европе в связи с последними геополитическими изменениями. Мы вовремя сдали в эксплуатацию крупную транспортную инфраструктуру — 3500 км газопровода от морских месторождений на Каспии до Европы. И это будет еще одним вкладом в энергетическую безопасность более широкого региона», – подчеркнул он.
Энергетический коридор в Европу
Президент Азербайджана упомянул также активную работу по созданию энергетического коридора Каспий-Европейский Союз.
«В декабре прошлого года было подписано соответствующее соглашение, и мы уже начали свою деятельность. Уже несколько раз проходили заседания руководящего комитета. А через несколько месяцев мы получим полное технико-экономическое обоснование нового проекта по обеспечению энергетической безопасности «Зеленый энергетический коридор» — ряда интегрированных объектов по производству, передаче и потреблению, включая прокладку электрического кабеля по дну Черного моря. В настоящий момент готовится технико-экономическое обоснование по производству 4 ГВт возобновляемых энергоресурсов», – пояснил он. ///nCa, 30 октября 2023 г. (Фото – официальный вебсайт Президента Азербайджана)