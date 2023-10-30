В Азербайджане заработала солнечная электростанция мощностью 230 МВт – самая крупная в Каспийском регионе и СНГ

Эльвира Кадырова

На прошлой неделе в Азербайджане был пущен в строй один из крупнейших в регионе объектов возобновляемой энергетики – Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт.

Церемонию открытия возглавил Президент Ильхам Алиев. В ней также принял участие министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед аль-Джабер.

Гарадагская солнечная электростанция – крупнейшая солнечная электростанция в Каспийском регионе и СНГ, была построена за короткий срок – полтора года.

Проект реализован за счет иностранных инвестиций, в частности эмиратской компании Masdar, на сумму 262 миллиона долларов США. Это первая солнечная электростанция промышленного масштаба, построенная в Азербайджане с привлечением иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба Президента Азербайджана.

Проект также поддержали Фонд развития Абу-Даби, Азиатский банк развития, Европейский банку реконструкции и развития и Японское агентство международного сотрудничества.

Вот несколько технических показателей электростанции:

На электростанции, занимающей территорию площадью 550 гектаров, установлено 570 тысяч солнечных панелей.

Для подключения этой станции к сети была построена подстанция мощностью 330 киловольт.

Проект обеспечит электроэнергией более 110 000 домов

На станции будет производиться 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.

Это позволит экономить 110 миллионов кубометров природного газа.

В то же время выбросы углекислого газа сократятся на 200 тысяч тонн

Гарадагская солнечная электростанция – «это только начало»

Как отметил на церемонии открытия Президент Алиев, проект Гарадагской солнечной электростанции «это только начало».

В этот же день, Азербайджан и Masdar подписали три инвестиционных соглашений, в результате которых Азербайджан сможет производить 1 ГВт возобновляемой энергии. Но в долгосрочной перспективе довести производство зеленой энергии до 10 ГВт

Заключенные сделки включают:

Инвестиционный договор между Правительством Азербайджанской Республики и компанией Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar по проекту солнечной электростанции в поселке Банка Нефтчалинского района Азербайджанской Республики Инвестиционный договор между Правительством Азербайджанской Республики и компанией Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar по проекту солнечной электростанции в Билясуварском районе Азербайджанской Республики Инвестиционный договор между Правительством Азербайджанской Республики и компанией Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar по проекту наземной ветряной электростанции в Абшерон-Гарадагском районе Азербайджанской Республики.

«За последние тридцать лет инвестиционный портфель Азербайджана достиг многомиллиардного масштаба. Общий объем инвестиций в Азербайджан составил более 300 млрд долларов, из которых почти 200 млрд долларов – инвестиции в ненефтяной сектор. Сейчас наша экономическая задача — продолжать диверсификацию экономики, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива», – сказал Ильхам Алиев.

При этом программа по возобновляемой энергетике Азербайджана не ограничивается лишь солнечными или ветровыми электростанциями. Карабах, Восточный Зангезур и Нахичевань уже объявляются зоной «зеленой» энергии.

Сэкономленный газ отправится на экспорт в Европу

Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, инвестиции позволят сэкономить большое количество природного газа, который сегодня Азербайджан направляет для производства электроэнергии и на экспорт.

«Азербайджанский газ как никогда нужен Европе в связи с последними геополитическими изменениями. Мы вовремя сдали в эксплуатацию крупную транспортную инфраструктуру — 3500 км газопровода от морских месторождений на Каспии до Европы. И это будет еще одним вкладом в энергетическую безопасность более широкого региона», – подчеркнул он.

Энергетический коридор в Европу

Президент Азербайджана упомянул также активную работу по созданию энергетического коридора Каспий-Европейский Союз.

«В декабре прошлого года было подписано соответствующее соглашение, и мы уже начали свою деятельность. Уже несколько раз проходили заседания руководящего комитета. А через несколько месяцев мы получим полное технико-экономическое обоснование нового проекта по обеспечению энергетической безопасности «Зеленый энергетический коридор» — ряда интегрированных объектов по производству, передаче и потреблению, включая прокладку электрического кабеля по дну Черного моря. В настоящий момент готовится технико-экономическое обоснование по производству 4 ГВт возобновляемых энергоресурсов», – пояснил он. ///nCa, 30 октября 2023 г. (Фото – официальный вебсайт Президента Азербайджана)