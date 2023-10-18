ПРООН продолжает проведение в Туркменистане серий молодежных конференций по изменению климата

16 октября 2023 г. специалисты проекта ПРООН «Устойчивые города в Туркменистане» и проекта «Сохранение и устойчивое управление экосистем в бассейне Аральского моря» приняли участие в молодежной конференции по вопросам изменения климата, которая состоялась на базе Туркменского педагогического института им. Сейитназара Сейди в городе Туркменабат при содействии Представительства ООН в Туркменистане, Посольства Великобритании и Правительства Туркменистана.

Данная конференция поэтапно проводится в нескольких велаятах страны в преддверии Конференции молодежи (COY18) и 28-й сессии Конференции сторон (COP 28) Рамочной конвенции ООН об изменении климата ООН.

Молодежная конференция нацелена на расширение возможностей местной молодежи путем обсуждения ключевых проблем изменения климата и возможности участия молодежи в борьбе с его воздействием.

Сотрудники проектов ПРООН в Туркменистане ознакомили участников с инициативами ПРООН в области адаптации к изменению климата, устойчивого развития и сортировке и переработке твердых бытовых отходов, а также модерировали тематические сессии Конференции по разработке Заключительного резюме инициатив молодежи Лебапского велаята и Дорожной карты креативных решений по борьбе с изменением климата на 2024 год, которое будет включено в Глобальное заявление молодежи на LCOY2023.

///ПРООН Туркменистан