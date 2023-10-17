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ПРООН и ТНИМЯ проводят вечера по ЦУР для молодежи Туркменистана

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Молодые люди во всем мире могут стать движущей силой достижения Целей устойчивого развития. Учитывая огромную решающую роль молодого поколения в социально-экономическом развитии Туркменистана, ПРООН повышает потенциал молодежи, в том числе посредством информационно-разъяснительной работы, ознакомления с международным опытом и глобальными инициативами в области устойчивого развития.

ПРООН в Туркменистане и Туркменский национальный институт мировых языков имени Д. Азади (ТНИМЯ) проводят вечера по Целям устойчивого развития (ЦУР) в рамках работы книжного клуба “Kitap-paýhasyň çemesi” в течение 2023 года.

В каждый из вечеров обсуждается прогресс в области достижения ЦУР, нерешенных задач и последующих шагов на пути к достижению Повестки Дня устойчивого развития до 2030 года. Вечера ЦУР в рамках работы Книжного клуба ТНИМЯ служат платформой для ознакомления с глобальной деятельностью по осуществлению ЦУР и обсуждения роли молодого поколения в реализации каждой из 17 ЦУР.

16 октября, в здании ООН состоялась очередная встреча в рамках работы книжного клуба, где специалисты ПРООН ознакомили студентов с результатами сотрудничества ПРООН и Туркменистана по достижению ЦУР, включая совместные усилия по финансированию ЦУР, укреплению национального потенциала в области статистики, отчетности и мониторинга для обеспечения лучшего измерения прогресса в достижении ЦУР в стране.

В частности, участники ознакомились с Национальной платформой по предоставлению отчетности по ЦУР, как основного инструмента для мониторинга и распространения данных по индикаторам ЦУР и узнали о результатах работы по созданию системы национальных счетов 2008 и повышению качества экономической статистики.  ///nCa, 17 октября 2023 г.

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