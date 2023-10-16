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ОБСЕ организовала тренинг для сотрудников телеканалов Туркменистана по освещению вопросов экологии

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С 10 по 13 октября 2023 г. в Ашхабаде состоялся организованный ОБСЕ обучающий курс по созданию телевизионных программ, освещающих вопросы охраны окружающей среды, сообщает Центр ОБСЕ в Ашхабаде.

Четырехдневный курс, в котором приняли участие редакторы и операторы телеканалов Туркменистана, а также преподаватели журналистики из трех ВУЗов страны, был направлен на повышение их профессионального уровня и совершенствование навыков освещения экологической тематики.

Мероприятие началось с презентации, посвященной актуальности вопросов экологии и важность их освещения в СМИ. Международные эксперты из Казахстана и Молдовы ознакомили участников с основами экологической журналистики и подчеркнули существенную роль контактов с представителями экспертного сообщества при подготовке новостных репортажей по экологическим вопросам.

“Рассматривая прогресс в области охраны окружающей среды как важнейшее условие региональной стабильности, ОБСЕ придает особое значение повышению уровня информированности населения об экологической проблематике, а также содействию участию общественности в принятии решений в области охраны окружающей среды”, – заявил Джон МакГрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

“Мы надеемся, что этот обучающий курс будет не только содействовать совершенствованию профессиональных навыков телевизионных журналистов, но и внесет вклад в усилия Туркменистана, направленные на повышение информированности общественности об экологических вопросах и выполнение соответствующих обязательств ОБСЕ”, – добавил МакГрегор.

Во время тренинга эксперты рассказали о продюсировании как основе современного телевидения и представили типы телевизионного контента, такие как новостной и тематический контент.  Участники рассмотрели процесс производства телевизионного контента, в том числе пред-продакшн, продакшн и пост-продакшн, а также обсудили взаимодействие корреспондентов и операторов на всех трех этапах.

В рамках курса было проведено выездное практическое занятие, в ходе которого участники посетили город Аркадаг и подготовили короткие новостные видеорепортажи об экологически чистых технологиях, внедряемых в первом “умном городе” Туркменистана. ///nCa, 16 октября 2023 г.

 

 

 

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