News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Кыргызстане 

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в Кыргызстане 

By

(г. Бишкек, 13 октября 2023 года)

Уважаемые главы государств!

Уважаемые члены делегаций!

Прежде всего позвольте выразить признательность Президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожоевичу Жапарову за организацию нынешнего заседания, радушие, гостеприимство и прекрасные условия для конструктивной работы.

Сегодняшняя наша встреча является продолжением системного и многопланового диалога в рамках Содружества Независимых Государств по приоритетным вопросам глобальной и региональной повесткам дня.

Уверен, что взаимодействие государств в формате Содружества является важным фактором обеспечения условий для успешного продвижения сотрудничества по актуальным вопросам.

Как известно, Туркменистан, являясь ассоциированным членом Содружества Независимых Государств, участвует в его деятельности в соответствии со своим нейтральным статусом, признанным Организацией Объединённых Наций. Наши предложения, выдвигаемые в рамках Содружества, полностью соответствуют инициативам Туркменистана, заявленным в стенах Сообщества Наций. Это в первую очередь относится к вопросам обеспечения мира и безопасности.

Международные события последнего времени со всей ясностью демонстрируют, что сохранение мира, укрепление безопасности и стабильности будут главными приоритетами мировой политики.

В этом контексте сегодня Туркменистан, принимая во внимание реалии и тенденции мирового развития, предлагает приступить к обсуждению возможностей выработки под эгидой ООН Стратегии глобальной безопасности. Эта инициатива была озвучена нами в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Стратегия, как нам представляется, должна включить в себя три важных направления.

Первое – это принципы превентивной дипломатии как инструмента предотвращения и нейтрализации конфликтов и угроз, искоренения причин, их порождающих.

Вторая ключевая составляющая Стратегии – использование потенциала позитивного нейтралитета как политико-правовой категории, которая служит важнейшим фактором мирного урегулирования споров и противоречий посредством использования всего арсенала дипломатических средств и методов.

В этом отношении хотел бы отметить уникальный международно-правовой статус Туркменистана как нейтрального государства, наработанный им позитивный опыт миротворческого посредничества и приверженность неконфронтационному решению межгосударственных вопросов.

В-третьих, в Стратегии глобальной безопасности считаем важным учесть значение восстановления культуры доверительного диалога как гарантии обеспечения мира. В этом плане хотел бы подчеркнуть роль инициированных Туркменистаном решений Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении

2021 года Международным годом мира и доверия и 2023 года – Годом диалога как гарантии мира. Время подтвердило актуальность этих резолюций и для нынешнего момента.

Мы рассматриваем разработку Стратегии в качестве важного шага на пути укрепления атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, в том числе в рамках Содружества, а также для решения актуальных вопросов политического, экономического, экологического и природоохранного, гуманитарного характера, для достижения Целей устойчивого развития в целом.

Отдельно хотел бы подчеркнуть деятельность по дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества в рамках Группы друзей нейтралитета, созданной по нашей инициативе в стенах ООН. Мы предложили проведение в Ашхабаде в декабре нынешнего года очередной встречи высокого уровня Группы с последующей организацией в 2024 году международной конференции.

Надеемся на активное сотрудничество государств-участников СНГ в рамках вышеназванной инициативы.

Также считаю, что интересы наших государств совпадут при обсуждении возможности учреждения Института нейтралитета и безопасности, который призван стать эффективной площадкой для проведения аналитических исследований по нейтралитету и связанным с ним вопросам. Готовы предоставить для этого всю необходимую инфраструктуру и условия в Ашхабаде.

Актуальными для формата сотрудничества в рамках Содружества являются предложения Туркменистана о создании под эгидой ООН Совещания/Диалога по безопасности в Центральной Азии.

В качестве цели Совещания видим выработку подходов и решений, направленных на сближение и синхронизацию усилий стран Центральной Азии и других заинтересованных государств, международных организаций, финансовых и экономических институтов в деле обеспечения устойчивого, бесконфликтного развития региона.

Туркменская сторона приглашает государства Содружества принять участие в работе первого заседания Совещания в Ашхабаде в следующем году.

Считаю необходимым консолидировать наши дальнейшие усилия по противодействию таким серьёзным вызовам современного мира, как террористическая опасность, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, проникновение на пространство СНГ радикальных и экстремистских элементов, по вопросам, связанным с киберугрозами и иными вызовами.

Выдвигая предложения по поиску путей решения актуальных вопросов, мы исходим из понимания того, что наши инициативы направлены на сохранение прочного и долгосрочного мира и безопасности в рамках Содружества, а также служат значимым вкладом в продвижение дипломатии мира и согласия на всей планете.

Уважаемые главы государств!

Приоритетным направлением нашего партнёрства считаем активизацию сотрудничества в экономике.

Как известно, в 2019 году в Ашхабаде на заседании Совета глав государств СНГ была подписана разработанная по инициативе Туркменистана Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества, которая легла в основу принятой позже Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.

Стратегия предусматривает тесное взаимодействие в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта, энергетики, инвестиций и в других приоритетных отраслях.

Уверен в актуальности для государств Содружества инициированных туркменской стороной проектов по диверсификации энергетических, транспортно-коммуникационных составляющих в контексте развития масштабных инфраструктурных коридоров Север–Юг и Восток–Запад.

В этом контексте мы уделяем большое значение увеличению логистических возможностей с транспортными сообщениями Каспийско-Черноморского и Азиатско-Тихоокеанского регионов, а также со странами Залива и Ближнего Востока.

Уважаемые главы государств!

Важным и объединительным фактором сотрудничества в рамках СНГ по-прежнему остаётся тесное гуманитарное взаимодействие между народами наших стран.

У нас накоплен солидный опыт в области науки и образования, туризма и спорта. Важным аспектом является сотрудничество в области культурных обменов.

Сегодня мне приятно сообщить, что Туркменистан поддерживает инициативу об объявлении древнего города Самарканд в 2024 году культурной столицей СНГ. Уверен, что проведение культурных мероприятий в рамках делегированного почётного статуса культурной столицы придаст новый импульс взаимообогащению культур народов Содружества Независимых Государств, а также послужит укреплению традиционных уз дружбы и добрососедства.

В заключение хотел бы подтвердить твёрдую приверженность Туркменистана дальнейшему взаимодействию в рамках СНГ, выразить убеждённость в больших перспективах нашего сотрудничества.

Ещё раз выражаю признательность Президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожоевичу за эффективное председательство в 2023 году в Содружестве Независимых Государств.

Желаю успехов Российской Федерации, которая будет председательствовать в СНГ в следующем году, и Президенту Владимиру Владимировичу Путину.

Также благодарю Генерального секретаря СНГ Сергея Николаевича Лебедева за успешную координацию нашей работы и большой вклад в плодотворное проведение нынешнего заседания. ///TDH, 13 октября 2023

 

Related posts:

  1. Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Саммите глав государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива и стран Центральной Азии
  2. Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе, 14 сентября 2023 г.
  3. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств
  4. Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Халк Маслахаты Туркменистана
  5. Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств -в Ашхабаде 31 мая
  6. Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Саммите Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 г.
  7. Министр культуры Туркменистана принял участие на 35-ом заседании Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ
  8. Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии выступил на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала
  9. Туркменистан принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Сочи
  10. 15 октября в онлайн-формате состоялось заседание Совета глав государств СНГ
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan