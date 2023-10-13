В Бишкеке состоялся Саммит СНГ –  Безопасность и Экономика в фокусе выступления Президента Туркменистана – Принят ряд документов, в том числе Заявление о международных отношениях в многополярном мире

nCa Report
13 октября 2023 года в Бишкеке под председательством Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ.
В заседании участвовали:
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев
- Президент Беларуси Александр Лукашенко
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
- Президент России Владимир Путин
- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
- Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
- Генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.
В узком формате главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств.
Работу в широком формате главы государств начали с принятия решения о награждении Почетным знаком СНГ. За вклад в развитие СНГ, укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами – участниками Содружества этой высокой награды удостоен Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Далее участники саммита приняли Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Ее целями станут укрепление отношений дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между странами, в том числе по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения, его использования в качестве средства доступа к мировым базам знаний в области культуры, литературы, истории, а также укрепления статуса русского языка как официального и/или рабочего языка международных и региональных межправительственных организаций и структур.
Совет глав государств СНГ принял четыре заявления.
- Заявление о сотрудничестве в сфере цифровизации в государственном управлении направлено на углубление взаимодействия государств – участников СНГ в сфере цифровой трансформации государственного сектора, способствующее повышению эффективности оказания государственных услуг и обеспечению информационной безопасности, регулированию цифровой сферы для обеспечения соблюдения прав человека в условиях цифровизации.
- Заявление о международных отношениях в многополярном мире декларирует важность формирования устойчивого многополярного миропорядка, говорит о намерении государств – участников СНГ содействовать выстраиванию безопасной архитектуры международных отношений для решения проблем международного и регионального развития. В документе отмечается стремление превратить регион СНГ в пространство мира, сотрудничества, устойчивого развития и совместного процветания, подтверждается открытость Содружества Независимых Государств для широкого международного сотрудничества в соответствии с международным правом на основе взаимного учета интересов и общности подходов.
- В Заявлении глав государств о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания говорится о большом значении понимания религиозного и культурного многообразия в государствах – участниках СНГ. Документ призывает поощрять диалог и сотрудничество в вопросах свободы вероисповедания, особо отмечает ценность просвещения, включая воспитание в духе гражданственности и религиозной толерантности.
- В Заявлении глав государств о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения отмечается его роль в мире, в том числе как одного из официальных языков ООН и ряда других международных организаций, говорится о необходимости сохранения и популяризации уникального языкового и историко-культурного наследия государств – участников СНГ, констатируется значимость русского языка в деле укрепления общего культурно-гуманитарного пространства Содружества. В документе также подтверждается приверженность использованию русского языка во взаимных контактах и на площадках международных организаций и форумов, подчеркивается недопустимость дискриминации по языковому признаку.
Предусмотрено, что все подписанные на заседании в кыргызской столице заявления будут распространены в Организации Объединенных Наций и других международных организациях.
Ряд документов, принятых Советом глав государств, касаются сотрудничества в сфере обеспечения безопасности. В их числе:
- Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- Соглашение об образовании Координационного совета в сфере судебно-экспертной деятельности
- Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы.Межгосударственная Программа включает в себя комплекс организационных, правовых, практических, информационных, научных мероприятий, связанных с противодействием преступности, в том числе незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговле людьми, незаконной миграции, а также преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий.
Главы государств приняли Решение об учреждении медали «За вклад в укрепление мира». Награда станет единым межгосударственным знаком отличия, отражающим признание особых личных заслуг граждан государств Содружества, а также представителей других государств в укреплении мира и поддержании международной безопасности.
Совет глав государств СНГ также принял решение реализовать Межгосударственную программу «Культурные столицы Содружества» в Республике Узбекистан, объявив город Самарканд Культурной столицей Содружества в 2024 году.
С 1 января 2024 года председательство в СНГ переходит к России. Следующий саммит СНГ состоится в Москве 8 октября 2024 года.
Безопасность и Экономика – ключевые темы выступления Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова
В своем выступлении на саммите Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подтвердил инициативу разработки Стратегии глобальной безопасности, озвученную на 78-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре этого года.
Международные события последнего времени со всей ясностью демонстрируют, что сохранение мира, укрепление безопасности и стабильности будут главными приоритетами мировой политики, сказал Сердар Бердымухамедов.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что Стратегия глобальной безопасности должна включить в себя три важных направления.
Первое – это принципы превентивной дипломатии как инструмент предотвращения и нейтрализации конфликтов и угроз, искоренение причин их порождающих.
Вторая ключевая составляющая Стратегии – использование потенциала позитивного нейтралитета как политико-правовой категории.
В-третьих, в Стратегии глобальной безопасности необходимо учесть значение восстановления культуры доверительного диалога как гарантии обеспечения мира.
«Мы рассматриваем разработку Стратегии в качестве важного шага на пути укрепления атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, в том числе, в рамках Содружества, также для решения актуальных вопросов политического, экономического, экологического и природоохранного, гуманитарного характера, для достижения Целей устойчивого развития, в целом», – подчеркнул глава Туркменистана.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил страны СНГ на первое заседание Совещания по безопасности в Центральной Азии, которое пройдет в Ашхабаде в следующем году.
По мнению главы Туркменистана, Совещание нацелено на выработку подходов и решений, направленных на сближение и синхронизацию усилий стран Центральной Азии и других заинтересованных государств, международных организаций, финансовых и экономических институтов в деле обеспечения устойчивого, бесконфликтного развития региона.
Затрагивая тему экономического взаимодействия на пространстве СНГ, Президент Сердар Бердымухамедов предложил обратить внимание на вопросы долговых обязательств и взаиморасчётов.
«Сегодня, в условиях мирового экономического кризиса, нестабильности на глобальном топливно-энергетическом рынке, считаем необходимым серьёзно подумать также о финансовой составляющей нашего сотрудничества. Предлагаем обратить внимание на вопросы долговых обязательств и взаиморасчётов, провести специальные консультации по их решению», – отметил Президент Туркменистана.
«Приоритетным направлением нашего партнёрства считаем активизацию сотрудничества в экономике», – сказал глава государства.
Глава государства напомнил, что в 2019 году в Ашхабаде на заседании Совета Глав государств СНГ была подписана, разработанная по инициативе Туркменистана Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества, которая затем легла в основу принятой позже Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.
Президент Туркменистана выразил уверенность в актуальности для государств Содружества инициированных туркменской стороной проектов по диверсификации энергетических, транспортно-коммуникационных составляющих в контексте развития масштабных инфраструктурных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».
Как подчеркнул глава Туркменистана, Ашхабад уделяет большое значение увеличению логистических возможностей с транспортными сообщениями Каспийско-Черноморского и Азиатско-Тихоокеанского регионов, а также со странами Залива и Ближнего Востока.
Туркменистан поддерживает объявление Самарканда культурной столицей Содружества в 2024 году, заявил Президент Бердымухамедов.
Глава государства также выразил уверенность, что проведение культурных мероприятий в рамках делегированного почётного статуса культурной столицы, придаст новый импульс взаимообогащению культур народов СНГ, а также послужит укреплению традиционных уз дружбы и добрососедства.
Подписанные документы
По итогам саммит СНГ в Бишкеке были подписаны следующие документы:
- Обмен мнениями о взаимодействии в рамках Содружества Независимых Государств.
- О председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2024 году.
- О проведении очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
- О награждении Почетным знаком Содружества Независимых Государств.
- О Договоре об учреждении Международной организации по русскому языку.
- О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве по гармонизации систем государственного управления в сфере цифровых технологий.
- О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире.
- О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания.
- О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.
- О статусе Наблюдателя при Содружестве Независимых Государств и статусе Партнера Содружества Независимых Государств.
- О Соглашении об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- О Соглашении об образовании Координационного совета государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности.
- О Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы.
- О медали «За вклад в укрепление мира».
- Об объявлении города Самарканда (Республика Узбекистан) Культурной столицей Содружества в 2024 году.
- О внесении изменений в правовые акты Содружества Независимых Государств:
16.1. О Протоколе о внесении изменений в Положение об Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, утвержденное Протоколом от 21 июня 2000 года.
16.2. О внесении изменений в решения органов Содружества Независимых Государств.
16.3. О внесении изменений в Решение Совета глав государств СНГ от 19 сентября 2003 года о мерах по выполнению государствами – участниками Содружества Независимых Государств обязательств по перечислению долевых взносов в единый бюджет органов Содружества, финансируемых за счет бюджетных средств государств – участников Содружества Независимых Государств.///nCa, 13 октября 2023 г. (на основе материалов Исполнительного комитета СНГ и TDH)