В Бишкеке состоялся Саммит СНГ –  Безопасность и Экономика в фокусе выступления Президента Туркменистана – Принят ряд документов, в том числе Заявление о международных отношениях в многополярном мире

nCa Report

13 октября 2023 года в Бишкеке под председательством Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ.

В заседании участвовали:

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент России Владимир Путин

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

В узком формате главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств.

Работу в широком формате главы государств начали с принятия решения о награждении Почетным знаком СНГ. За вклад в развитие СНГ, укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами – участниками Содружества этой высокой награды удостоен Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Далее участники саммита приняли Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. Ее целями станут укрепление отношений дружбы, добрососедства, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между странами, в том числе по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения, его использования в качестве средства доступа к мировым базам знаний в области культуры, литературы, истории, а также укрепления статуса русского языка как официального и/или рабочего языка международных и региональных межправительственных организаций и структур.

Совет глав государств СНГ принял четыре заявления.

Заявление о сотрудничестве в сфере цифровизации в государственном управлении направлено на углубление взаимодействия государств – участников СНГ в сфере цифровой трансформации государственного сектора, способствующее повышению эффективности оказания государственных услуг и обеспечению информационной безопасности, регулированию цифровой сферы для обеспечения соблюдения прав человека в условиях цифровизации.

направлено на углубление взаимодействия государств – участников СНГ в сфере цифровой трансформации государственного сектора, способствующее повышению эффективности оказания государственных услуг и обеспечению информационной безопасности, регулированию цифровой сферы для обеспечения соблюдения прав человека в условиях цифровизации. Заявление о международных отношениях в многополярном мире декларирует важность формирования устойчивого многополярного миропорядка, говорит о намерении государств – участников СНГ содействовать выстраиванию безопасной архитектуры международных отношений для решения проблем международного и регионального развития. В документе отмечается стремление превратить регион СНГ в пространство мира, сотрудничества, устойчивого развития и совместного процветания, подтверждается открытость Содружества Независимых Государств для широкого международного сотрудничества в соответствии с международным правом на основе взаимного учета интересов и общности подходов.

декларирует важность формирования устойчивого многополярного миропорядка, говорит о намерении государств – участников СНГ содействовать выстраиванию безопасной архитектуры международных отношений для решения проблем международного и регионального развития. В документе отмечается стремление превратить регион СНГ в пространство мира, сотрудничества, устойчивого развития и совместного процветания, подтверждается открытость Содружества Независимых Государств для широкого международного сотрудничества в соответствии с международным правом на основе взаимного учета интересов и общности подходов. В Заявлении глав государств о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания говорится о большом значении понимания религиозного и культурного многообразия в государствах – участниках СНГ. Документ призывает поощрять диалог и сотрудничество в вопросах свободы вероисповедания, особо отмечает ценность просвещения, включая воспитание в духе гражданственности и религиозной толерантности.

говорится о большом значении понимания религиозного и культурного многообразия в государствах – участниках СНГ. Документ призывает поощрять диалог и сотрудничество в вопросах свободы вероисповедания, особо отмечает ценность просвещения, включая воспитание в духе гражданственности и религиозной толерантности. В Заявлении глав государств о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения отмечается его роль в мире, в том числе как одного из официальных языков ООН и ряда других международных организаций, говорится о необходимости сохранения и популяризации уникального языкового и историко-культурного наследия государств – участников СНГ, констатируется значимость русского языка в деле укрепления общего культурно-гуманитарного пространства Содружества. В документе также подтверждается приверженность использованию русского языка во взаимных контактах и на площадках международных организаций и форумов, подчеркивается недопустимость дискриминации по языковому признаку.

Предусмотрено, что все подписанные на заседании в кыргызской столице заявления будут распространены в Организации Объединенных Наций и других международных организациях.

Ряд документов, принятых Советом глав государств, касаются сотрудничества в сфере обеспечения безопасности. В их числе:

Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Соглашение об образовании Координационного совета в сфере судебно-экспертной деятельности

Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы.Межгосударственная Программа включает в себя комплекс организационных, правовых, практических, информационных, научных мероприятий, связанных с противодействием преступности, в том числе незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговле людьми, незаконной миграции, а также преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий.

Главы государств приняли Решение об учреждении медали «За вклад в укрепление мира». Награда станет единым межгосударственным знаком отличия, отражающим признание особых личных заслуг граждан государств Содружества, а также представителей других государств в укреплении мира и поддержании международной безопасности.

Совет глав государств СНГ также принял решение реализовать Межгосударственную программу «Культурные столицы Содружества» в Республике Узбекистан, объявив город Самарканд Культурной столицей Содружества в 2024 году.

С 1 января 2024 года председательство в СНГ переходит к России. Следующий саммит СНГ состоится в Москве 8 октября 2024 года.

Безопасность и Экономика – ключевые темы выступления Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова

В своем выступлении на саммите Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подтвердил инициативу разработки Стратегии глобальной безопасности, озвученную на 78-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре этого года.

Международные события последнего времени со всей ясностью демонстрируют, что сохранение мира, укрепление безопасности и стабильности будут главными приоритетами мировой политики, сказал Сердар Бердымухамедов.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что Стратегия глобальной безопасности должна включить в себя три важных направления.

Первое – это принципы превентивной дипломатии как инструмент предотвращения и нейтрализации конфликтов и угроз, искоренение причин их порождающих.

Вторая ключевая составляющая Стратегии – использование потенциала позитивного нейтралитета как политико-правовой категории.

В-третьих, в Стратегии глобальной безопасности необходимо учесть значение восстановления культуры доверительного диалога как гарантии обеспечения мира.

«Мы рассматриваем разработку Стратегии в качестве важного шага на пути укрепления атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, в том числе, в рамках Содружества, также для решения актуальных вопросов политического, экономического, экологического и природоохранного, гуманитарного характера, для достижения Целей устойчивого развития, в целом», – подчеркнул глава Туркменистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил страны СНГ на первое заседание Совещания по безопасности в Центральной Азии, которое пройдет в Ашхабаде в следующем году.

По мнению главы Туркменистана, Совещание нацелено на выработку подходов и решений, направленных на сближение и синхронизацию усилий стран Центральной Азии и других заинтересованных государств, международных организаций, финансовых и экономических институтов в деле обеспечения устойчивого, бесконфликтного развития региона.

Затрагивая тему экономического взаимодействия на пространстве СНГ, Президент Сердар Бердымухамедов предложил обратить внимание на вопросы долговых обязательств и взаиморасчётов.

«Сегодня, в условиях мирового экономического кризиса, нестабильности на глобальном топливно-энергетическом рынке, считаем необходимым серьёзно подумать также о финансовой составляющей нашего сотрудничества. Предлагаем обратить внимание на вопросы долговых обязательств и взаиморасчётов, провести специальные консультации по их решению», – отметил Президент Туркменистана.

«Приоритетным направлением нашего партнёрства считаем активизацию сотрудничества в экономике», – сказал глава государства.

Глава государства напомнил, что в 2019 году в Ашхабаде на заседании Совета Глав государств СНГ была подписана, разработанная по инициативе Туркменистана Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества, которая затем легла в основу принятой позже Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.

Президент Туркменистана выразил уверенность в актуальности для государств Содружества инициированных туркменской стороной проектов по диверсификации энергетических, транспортно-коммуникационных составляющих в контексте развития масштабных инфраструктурных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Как подчеркнул глава Туркменистана, Ашхабад уделяет большое значение увеличению логистических возможностей с транспортными сообщениями Каспийско-Черноморского и Азиатско-Тихоокеанского регионов, а также со странами Залива и Ближнего Востока.

Туркменистан поддерживает объявление Самарканда культурной столицей Содружества в 2024 году, заявил Президент Бердымухамедов.

Глава государства также выразил уверенность, что проведение культурных мероприятий в рамках делегированного почётного статуса культурной столицы, придаст новый импульс взаимообогащению культур народов СНГ, а также послужит укреплению традиционных уз дружбы и добрососедства.

Подписанные документы

По итогам саммит СНГ в Бишкеке были подписаны следующие документы:

Обмен мнениями о взаимодействии в рамках Содружества Независимых Государств. О председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2024 году. О проведении очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств. О награждении Почетным знаком Содружества Независимых Государств. О Договоре об учреждении Международной организации по русскому языку. О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве по гармонизации систем государственного управления в сфере цифровых технологий. О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире. О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о защите права человека и гражданина на свободу вероисповедания. О Заявлении глав государств – участников Содружества Независимых Государств о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения. О статусе Наблюдателя при Содружестве Независимых Государств и статусе Партнера Содружества Независимых Государств. О Соглашении об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. О Соглашении об образовании Координационного совета государств – участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности. О Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы. О медали «За вклад в укрепление мира». Об объявлении города Самарканда (Республика Узбекистан) Культурной столицей Содружества в 2024 году. О внесении изменений в правовые акты Содружества Независимых Государств:

16.1. О Протоколе о внесении изменений в Положение об Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, утвержденное Протоколом от 21 июня 2000 года.

16.2. О внесении изменений в решения органов Содружества Независимых Государств.

16.3. О внесении изменений в Решение Совета глав государств СНГ от 19 сентября 2003 года о мерах по выполнению государствами – участниками Содружества Независимых Государств обязательств по перечислению долевых взносов в единый бюджет органов Содружества, финансируемых за счет бюджетных средств государств – участников Содружества Независимых Государств.///nCa, 13 октября 2023 г. (на основе материалов Исполнительного комитета СНГ и TDH)