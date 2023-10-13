Российско-кыргызские переговоры на высшем уровне – Итоги

nCa Report

12 октября 2023 года в Бишкеке состоялись двусторонние переговоры Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках его официального визита в Бишкек, где 13 октября состоится саммит глав государств СНГ.

Приветствуя Путина, Жапаров отметил, что данный визит имеет большой символический смысл, так как он совпал с 20-летием российской авиабазы «Кант» и 30-летием Кыргызско-Российского Славянского университета.

Он также подчеркнул, что Кыргызстан высоко ценит кыргызско-российское стратегическое партнерство и союзнические отношения.

По итогам переговоров в верхах был подписано 7 документов.

Кроме того, Садыр Жапаров был награжден орденом Почета за «значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Киргизской Республикой и в развитие интеграционных процессов на Евразийском пространстве».

Ниже приводим ключевые заявления, сделанные Путиным и Жапаровым, которые характеризуют нынешнее состояние российско-кыргызских отношений:

В 2022 году товарооборот между Россией и Кыргызстаном увеличился на 37 % и достиг 3,5 млрд долларов США. А в первом полугодии текущего года вырос на 17,9%. Стороны договорились принять меры по доведению взаимной торговли до 5 млрд долларов США.

Россия – крупнейший инвестор в экономику Кыргызстана. Порядка 36 % всех накопленных прямых иностранных инвестиций в экономике Кыргызстана составляют российские капиталовложения. На сегодня в стране функционируют более 800 предприятий с российским участием.

Кыргызский и российский бизнес заинтересованы в сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, промышленность, сельское хозяйства, высокие технологии и других сферах.

В рамках переговоров стороны затронули такие направления, как инвестиции, топливно-энергетический комплекс и сельское хозяйство.

Накануне в Джалалабаде состоялся 10-ый Кыргызско-Российская межрегиональная конференция на тему промышленной кооперации. По итогам конференции подписаны сделки на сумму свыше 3,5 млрд.долл. США.

Кыргызско-Российский Славянский университет за прошедшие 30 лет своего функционирования стал одним из лидеров в области высшего образования и науки в Кыргызстане.

В области безопасности: президенты отметили положительную роль Объединенной российской военной базы в городе Кант и высказались за укрепление сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, кибербезопасности и другими формами транснациональной организованной преступности как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Подписанные документы:

– Соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об условиях деятельности Кыргызско-Российского Славянского университета им. Первого Президента РФ Б. Ельцина;

– Соглашение о сотрудничестве между Министерством юстиции Кыргызской Республики и Министерством юстиции Российской Федерации;

– Программа сотрудничества между Министерством юстиции Кыргызской Республики и Министерством юстиции Российской Федерации на 2023-2024 годы;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в области развития лесного хозяйства;

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов;

– Протокол о намерениях между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Московским государственным университетом имени Ломоносова;

– Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации по вопросам обеспечения биологической безопасности.

///nCa, 13 октября 2023 г.