Туркменистан, Узбекистан и Казахстан оперативно оказывают помощь Афганистану, пострадавшему от серии землетрясений

11 октября 2023 года автомобильная колонна с гуманитарным грузом прибыла из Туркменистана в Афганистан, пострадавший от стихийного бедствия в субботу (7 октября) и вновь в среду ранним утром.

Туркменистан направил в западную провинцию Герат в составе груза лекарственные и медицинские средства, текстильную и продовольственную продукцию.

Около 100 тонн гуманитарной помощи было отправлено в Афганистан соседним Узбекистаном.

Гуманитарная помощь была оказана под руководством специального представителя Президента Узбекистана по Афганистану Исматиллы Иргашева.

Груз помощи включил продукты питания: муку, пшеницу, масло, макароны, мясопродукты, рис, сахар; палатки и одеяла, а также все необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи, сообщает МИД страны.

С целью ликвидации последствий стихии в Афганистан прибыла группа из 45 сотрудников МЧС Казахстана, которые приступили к поисково-спасательным работам в кишлаке Наиброфи в 60 километрах от Герата.

Как передает «Казинфом», из государственного материального резерва Казахстана в качестве гуманитарной помощи в Афганистан отправлены продукты питания, палатки, одежда и постельные принадлежности. Всего в перечне гуманитарного груза 13 наименований объемом 1659 тонн.

Кроме того, казахстанская фармацевтическая компания ТОО «Фармация» выделила медикаменты для отправки в Афганистан.

Часть гуманитарной помощи будет транспортирована железнодорожным транспортом.

11 октября 2023 года в шестом часу утра по местному времени близ Герата вновь произошло землетрясение магнитудой 6,3 бала.

По сообщению Геологической Службы США (USGS), подземные толчки стали результатом толчкового разлома на небольшой глубине вблизи дальней западной оконечности горного хребта Гиндукуш. Этому землетрясению предшествовали два землетрясения магнитудой 6,3, произошедшие за четыре дня до этого. Все три землетрясения произошли на плоскостях разломов с востока на запад, которые отклоняются либо к северу, либо к югу. Землетрясения произошли в пределах Евразийской плиты во внутриконтинентальном горном поясе. ///nCa, 12 октября 2023 г.