Иракская делегация посетит Туркменистан к концу октября для завершения газовой сделки

Туркменская делегация во главе с государственным министром, председателем Государственного концерна “Туркменгаз” Максатом Бабаевым встретилась в Багдаде с премьер-министром Ирака Мухаммедом С. Ас-Судани.

“В ходе встречи стороны обсудили отношения между двумя странами, стратегии их развития, а также вопросы расширения сотрудничества в энергетическом и газовом секторах. Результатом этого стало подписание совместного меморандума о взаимопонимании по импорту газа из Туркменистана в Ирак для удовлетворения потребностей электростанций в газе”, – сообщает Иракское информационное агентство INA со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Премьер-министр Аc-Судани выразил свои поздравления в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики и Туркменистаном.

Ожидается, что иракская делегация посетит Туркменистан 25 октября для завершения процесса заключения контракта.

В свою очередь, Бабаев передал приветствия от имени Президента Туркменистана премьер-министру Аль-Судани и выразил готовность Туркменистана к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Ираком в различных секторах.

Решение иракских властей об импорте туркменского газа является частью стратегии правительства по диверсификации источников импорта газа и обеспечению стабильных поставок для электростанций. Этот подход направлен на решение давних проблем в энергетическом секторе, которые сохраняются в течение многих лет, сообщает INA. ///nCa, 7 октября 2023 г.