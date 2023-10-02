В Туркменистане учреждена новая государственная награда  – медаль “Arkadag”

В Туркменистане учреждена новая государственная награда – Медаль Туркменистана «Arkadag». Соответствующий закон был принят парламентом страны в субботу, 30 сентября и подписан Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Согласно Положению о медали, Медаль Туркменистана «Arkadag» учреждается с целью широкой поддержки гуманных инициатив, уважения достигнутых заслуг, накопленного опыта, растущего международного авторитета Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Медалью Туркменистана «Arkadag» награждаются врачи, учителя, воспитатели, научные, творческие, государственные и общественные деятели, а также иностранные граждане и лица без гражданства.

Награда присуждается лицам, достигшим успехов ли внесшим вклад в следующих сферах:

внёсшие вклад в успешную реализацию государственной гуманной, социальной политики, в защиту социально-бытовых прав, прав на здоровье, законных интересов человека и гражданина;

достигшие заслуг в реализации прав на достойное и полное участие в жизни общества и государства лиц, нуждающихся в опеке, особенно детей;

внёсшие большой вклад в развитие социальной сферы, развитие деятельности общественных, гуманитарных, благотворительных органов, органов здравоохранения, добровольческих органов по охране здоровья народа, в частности, в оказании медицинской, оздоровительно-реабилитационной помощи, развитии добровольческого движения;

за заслуги в обеспечении самых наилучших интересов материнства и детства, защите чести и достоинства матери и ребёнка, формировании в обществе доброжелательного отношения к детям;

оказавшие медицинскую помощь детям, нуждающимся в опеке, в необходимых случаях проведение специальных операций и оказание других услуг, внедрение позитивного опыта оздоровительно-восстановительной деятельности в дело реабилитации и профилактики;

оказавшие помощь и поддержку для счастливой жизни детей, оставшихся без попечительства родителей, а также в иных случаях других детей;

отличившиеся в организации финансовой и материальной помощи детям, нуждающимся в опеке, и молодёжи, оказании консультаций и методической помощи;

оказавшие активную организационную, законодательно-правовую, практическую и методическую поддержку благотворительной деятельности, деятельности по опеке и попечительству, добровольческой деятельности, развитию общественных организаций, ведущих работу в этом направлении, в том числе материальную и финансовую помощь, денежные средства, другие пожертвования;

отличившиеся в пропаганде этой дея­тельности;

за заслуги в формировании в подрастающем молодом поколении высоких человечных качеств как преданность Родине, духовность, нравственность, гуманность, честность;

внёсшие вклад в воспитание молодого поколения на основе исторических и национальных традиций, духовно-нравственных ценностей туркменского народа и достижений мировой культуры;

за особо выдающиеся заслуги перед государством и обществом в развитии международного сотрудничества во имя самых наилучших интересов детей и молодёжи, за вклад в признание этой деятельности на международном уровне.

Лица, удостоенные медали Туркменистана «Arkadag», награждаются Президентом Туркменистана.

Лицо, удостоившееся медали, также получает специальный подарок от имени Национального Лидера туркменского народа Аркадага Бердымухамедова со знаком Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Описание медали

Медаль Туркменистана «Arkadag» имеет форму круга, в центральном круге диаметром 28 мм расположены выполненные в выпуклой форме лучи Солнца, карта Туркменистана зелёного цвета с размещённой на ней надписью золотистого цвета «TÜRKMENISTAN».

С наружной стороны внутреннего круга медали Туркменистана «Arkadag», внутри кольца шириной 3 мм, покрытого белой эмалью, расположена надпись золотистого цвета «GURBANGULY BERDIMUHAMEDOW ADYNDAKY HOWANDARLYGA MÄTÄÇ ÇAGALARA HEMAÝAT BERMEK BOÝUNÇA HAÝYR-SAHAWAT GAZNASY» (Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова), окантующая карту Туркменистана.

С наружной стороны внутреннего круга расположена окантовка шириной 3 мм с туркменскими национальными узорами тёмно-голубого цвета.

Во внешнем круге медали шириной 13 мм расположены изображения взявших друг друга за руку детей в разноцветных национальных костюмах.

Общий диаметр медали Туркменистана «Arkadag» – 45 мм.

Медаль с помощью колечка соединена с колодкой в форме прямоугольника, покрытого эмалью белого цвета, высотой 16 мм, шириной 34 мм. На колодке размещена надпись бирюзового цвета «Arkadag» высотой 4 мм.

Медаль Туркменистана «Arkadag» выполнена из серебра 925 пробы, покрытого позолотой.

Толщина медали Туркменистана «Arkadag» 1,5 мм.

На обратной стороне медали Туркменистана «Arkadag» нанесён её порядковый номер.

///nCa, 2 октября 2023 г.