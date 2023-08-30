Свыше 76 тысяч ноутбуков получат в подарок первоклассники Туркменистана от руководства страны



Туркменская компания по производству электронной техники Aýdyn Gijeler произвела 76 тысяч 677 компьютеров под брендом Bilimli (Знающий), которые будут подарены 1 сентября первоклассникам в общеобразовательных школах Туркменистана. Об этом сообщает газета «Туркменистан».

Соответствующее поручение было дано Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на недавнем заседании правительства Кабинета Министров.

Персональные ноутбуки Bilimli позволят первоклашкам познать азы компьютерной грамотности и сделать первые шаги на пути к освоению инновационных цифровых технологий.

Ноутбуки оснащены операционной системой «Android 13+ Google сервис», а оперативная память (ОЗУ) составляет 4 ГБ DDR4.

Кроме того, в компьютеры предустановлены 11 обучающих программ, разработанных специалистами ХО Aýdyn Gijeler, доступные на туркменском, русском и английском языках.

Презентация ноутбуков является частью усилий правительства по продвижению цифрового образования в Туркменистане. Использование технологий может помочь молодежи улучшить качество образования и стать квалифицированной рабочей силой в 21 веке.

Ноутбуки бесплатно предоставляются всем первоклассникам в Туркменистане. Это значительная инвестиция в будущее молодежи страны и свидетельство приверженности правительства обеспечению качественного образования для всех.///nCa, 30 августа 2023 г. [источник фото – TDH]