Гидрологические памятники Туркменистана – источники жизни и легенд

Елена Долгова

Несмотря на то, что Туркменистан расположен в аридной зоне, он богат гидрологическими природными памятниками. Одни являются следствием развития земной коры – это вулканы, термальные и минеральные источники, другие – свидетельство обилия воды в далёком прошлом и многотысячелетней аккумуляции паводковых вод – родники, речки с водопадами, реликтовые и карстовые озёра в пещерах системы Капкутан в Лебапе – для них существует своя гидрологическая сеть и режим.

Интересно отметить, что среди таких объектов с древности и поныне наиболее популярными были воды термальные и минеральные, пригодные для использования в лечебно-оздоровительных целях. Тем более что по качеству родниковых вод и целебным свойствам грязей они не уступают сырьевым ресурсам популярных курортов и лечебниц различных стран мира.

Гидропамятники Туркменистана разнообразны, отвечают требованиям автомобильного сообщения, а также конного, водного, пешего туризма, безмятежного отдыха на лоне природы, что особенно ценно в условиях жаркого климата.

Наиболее удивительны реликтовые бессточные пресные водоёмы в Каракумах – синий мираж среди золотистых разогретых барханов, их природа занимала умы, воображение и волновала людей. Разгадку предоставила геология – озёрца расположены на 50 метров ниже уровня моря, питаются подземными водами.

Воды полуострова Челекен изобилуют хлоридно-натриево-кальциевыми рассолами и йодо-бромными водами. В горячей солёной воде из скважины, расположенной южнее города Балканабат, очень высокое содержание йода.

Хлоридно-сульфатно-магниево-натриевые воды из самоизливающихся скважин, расположенных у посёлка Фараб, близки к минеральным водам Трускавца и Феодосии.

Уникальные горячие хлоридно-магниево-кальциевые воды скважины, расположенной севернее города Байрамали, близки по составу водам «Çartak» и физиотерапевтической лечебницы в Южном Аламышике в Узбекистане.

Грязи озёр Узбоя и Фараб не уступают лечебному сырью Крыма.

Целебные свойства этих территорий людьми оценены давно, что подтверждают дошедшие до нас притчи, сказания, сказки и легенды, зафиксированные благодаря кропотливой работе фольклористов и краеведов.

Много легенд связано с трагической привязанностью друг к другу влюблённых. Например, иной термальный источник связывают с «кровью» невинно погибшего возлюбленного, а капли водопада Дамдам (от туркм. «damja» – «капля») трактуют как слёзы разлучённых молодых людей и т.д.

Природа Туркменистана не поскупилась на бальнеологические богатства, подарила такие диковинные термальные источники, как Арчман (Ахал), Пархай, Овезбаба и субтермальный источник Эджери (Балкан), Ходжакайнар (Лебап) и др. Особенности таких вод удивляли людей, которые пытались объяснить их магическую исцеляющую природу красивыми легендами.

Существуют истории о возникновении подземного озера с сероводородной водой Ков-ата в Ахале, связанные со строительством глубоких колодцев, кяризов, десятилетиями служивших жителям источником чистой родниковой воды, которую научились выводить на равнину из подземных запасов вод, заключённых в недрах каменистого предгорья, а также сардоб и водоналивных комплексных колодцев «çirle» в Каракумах. В этих хитро устроенных шахтах в понижении вода сливалась с водосборных такыров при паводке и отфильтровывалась.

Бытует множество пословиц о воде – источнике жизни в пустыне. Воду почитают «отцом» урожая, «душой» поля, сравнивают с крупицей золота: «без воды нет жизни, без труда – благосостояния», «красота пустыни – вода» и др.

Местные жители верят в магическую силу природных памятников, где есть вода, и охотно посещают их, этнографы ценят их культурную и эстетическую значимость – необычность генезиса и многовековую стойкость верований, что способствует сохранению таких мест, уважительному к ним отношению. Порой подобные сакральные места становятся местом массового посещения, где люди приобщаются к красоте окружающего мира, спокойствию, отрешаются от суеты, стремясь к душевному очищению и духовному обновлению и обогащению.

Есть легенда, связанная с водопадом Умбар-дере в Лебапском велаяте, водоток речки от которого струится на дне глубокого ущелья с приближёнными друг к другу обрывистыми бортами, – именно их смелый юноша перепрыгнул, не желая попасть в плен. А любознательных туристов здесь поразят красота, благодатная прохлада, чистота воздуха или вкус природной воды, а также обихоженность – паломники, как правило, высаживают там деревья, следят за чистотой и порядком, как возле водопада Кыркгыз близ посёлка Мурча в Бахерденском этрапе. Здесь для посетителей обустроено место для отдыха: установлены топчаны, необходимый набор посуды, отведено место для приготовления горячей пищи.

Конкретно гидрологические памятники природы связаны с ценнейшим для Туркменистана природным богатством – пресной питьевой, минеральной или термальной водой.

Удалённость от крупных городов, обособленность создаёт атмосферу спокойствия, что необходимо для качественного проведения реабилитации, лечения и восстановления, настраивает пациентов на выздоровление и умиротворяющий ландшафт Каракумов, чистый воздух, экологичность. Здесь лечит сама природа, человек лишь направляет «её руку».

Среди гидрологических рукотворных памятников нашей страны – система коллекторов и собранный к настоящему времени огромный объём вод Туркменского озера «Altyn asyr», его строительство началось в 2000 году, оно продолжается вместе с эксплуатацией гидрообъекта. Для хранения значительных водных запасов имеется располагающаяся в непосредственной близости от формируемого сейчас водонакопителя природная впадина Карашор, ёмкость которой превышает 130 кубических километров.

Впадина имеет отметку 25 метров ниже уровня Мирового океана, её длина – более 100 км, ширина местами превышает 12 км. Словом, вместимость Карашора беспредельна, способна принять огромный объём воды для хранения и применения в будущем на пользу человеку.

А созданная на сегодня акватория уже осваивается перелётными птицами, сформировала биоту, включая рыб и водные растения, способствует обогащению видового состава растительного и животного мира, улучшению экологической обстановки прилегающей территории, представляет интерес для хозяйственно-промышленного использования (здесь уже строится современный посёлок животноводов), может служить в качестве полигона для любителей водного туризма.

Удивительным памятником природы является каскадный Коштемирский водопад в Юго-Западном Копетдаге – популярный объект для любителей туризма, маршрутов выходного дня, либо на время каникул и отпуска, словом, активного отдыха. Ширина водного потока внизу на первом его каскаде – пятьдесят метров, высота – пятнадцать. Примерно через полтора километра расположен второй каскад высотой пять метров и шириной потока до 20 м. Остальные каскады поменьше, с узким водотоком, так как с набором высоты уменьшается дебит родничков, питающих водопад. Здесь на уступах гор можно увидеть горных куропаток – кекликов, скалистых голубей, галок и других птиц, а в укромных расщелинах и мелких лощинах, выходящих к руслу Коштемира, расположились старожилы этих мест – вековые плодоносящие деревья ореха грецкого.

Скапливаемые воды впадины Еройландуз – место водопоя животных, и данный гидрообъект не используется человеком, поскольку это чудесное место находится в южной части Бадхызского государственного природного заповедника и охраняется государством. Однако впадина входит в число объектов научного туризма, паломничества фотографов, теле- и кинооператоров, которые видят чудесные картины, когда заходящее солнце отражается в пластах слюды вокруг солёных озёр, а пирамиды давно потухших вулканов отбрасывают тени на спокойные воды, пейзаж Еройландуза кажется неземным.

Красота этих мест достойна кисти художника, также бессточная впадина имеет интересную геологическую историю: в юрскую эпоху здесь существовала равнина, в меловой период на её месте образовалось море с лагунами, а в палеогене вновь образовалась суша. Она примечательна и тем, что здесь практически на поверхности можно найти окаменелости живых организмов доисторического времени. Это скорлупа яиц страусов, фрагменты скелетов мелких млекопитающих и ящериц, древней флоры, здесь найден экземпляр надкрылий неизвестного жука из верхнеэоценовых отложений. Расположенные здесь памятники четвертичного периода истории развития Земли также по-своему уникальны.

Еройландуз – весьма обширное углубление, высота бортов достигает 400–500 метров, его эллипсоид вытянут с востока на запад более чем на двадцать километров. Северный склон представляет собой стену обрывов и крутых склонов, южный – пологий, а центр занят солончаком Восточный Намаксар, соединённым солёным арыком с временным озерцом, которое образуется во время весенних дождей и затем постепенно высыхает. На дне впадины расположена живописная группа останцовых сопок, большинство которых сложено породами вулканического происхождения. ///Первоначально опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан», 30 августа 2023 г.

#Туркменистан, #природа_Туркменистана, #водные_объекты_Туркменистана, #легенды, #фольклор, #вода, #водные_ресурсы