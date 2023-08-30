News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Диего Руиз Алонсо покидает Туркменистан после успешного пребывания на посту посла ЕС

Диего Руиз Алонсо покидает Туркменистан после успешного пребывания на посту посла ЕС

By


29 августа 2023 года, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с завершающим свою дипломатическую миссию в Туркменистане Послом Европейского Союза Диего Руизом Алонсо, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи Р.Мередов поблагодарил Посла ЕС за личный вклад в развитие отношений между Туркменистаном и Европейским Союзом. При этом, было подчёркнуто эффективное взаимодействие между Туркменистаном и ЕС как в двустороннем формате, так и в рамках формата «Центральная Азия – Европейский Союз».

В данном контексте дипломаты обсудили двустороннюю повестку сотрудничества, а также обменялись мнениями по перспективам укрепления партнёрства по приоритетным векторам взаимодействия.

Была отмечена важная роль регулярных совместных мероприятий в рамках диалога по правам человека, межпарламентского диалога, заседания Совместного комитета «Европейский Союз – Туркменистан». Обсуждён ход реализации совместных образовательных и обменных проектов и программ (Эразмус+), взаимодействие в области экологии и «зелёной» трансформации.

Также стороны констатировали эффективное сотрудничество в плане осуществления различных региональных программ. ///nCa, 30 августа 2023 г.

 

Related posts:

  1. Туркменистан нацелен на расширение сотрудничества с Европейским Союзом
  2. Многоплановое сотрудничество с Европарламентом обсудили в МИД Туркменистана
  3. В МИД Туркменистана прошла встреча со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии
  4. ЕС и Туркменистан проведут заседание совместного комитета до конца года
  5. Президент Туркменистана принял нового посла Таджикистана
  6. Туркменистан назначил посла в Узбекистане
  7. Президент Туркменистана принял нового Посла Франции
  8. Президент Туркменистана принял нового Посла Кореи
  9. Туркменистан и Ангола обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на площадке ООН
  10. EERA и Туркменистан изучают потенциал сотрудничества в области энергетических исследований
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan