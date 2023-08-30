Диего Руиз Алонсо покидает Туркменистан после успешного пребывания на посту посла ЕС



29 августа 2023 года, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с завершающим свою дипломатическую миссию в Туркменистане Послом Европейского Союза Диего Руизом Алонсо, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи Р.Мередов поблагодарил Посла ЕС за личный вклад в развитие отношений между Туркменистаном и Европейским Союзом. При этом, было подчёркнуто эффективное взаимодействие между Туркменистаном и ЕС как в двустороннем формате, так и в рамках формата «Центральная Азия – Европейский Союз».

В данном контексте дипломаты обсудили двустороннюю повестку сотрудничества, а также обменялись мнениями по перспективам укрепления партнёрства по приоритетным векторам взаимодействия.

Была отмечена важная роль регулярных совместных мероприятий в рамках диалога по правам человека, межпарламентского диалога, заседания Совместного комитета «Европейский Союз – Туркменистан». Обсуждён ход реализации совместных образовательных и обменных проектов и программ (Эразмус+), взаимодействие в области экологии и «зелёной» трансформации.

Также стороны констатировали эффективное сотрудничество в плане осуществления различных региональных программ. ///nCa, 30 августа 2023 г.