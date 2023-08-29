News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Расширение прав и возможностей молодежи Центральной Азии для позитивных перемен: региональная инициатива УНП ООН

Расширение прав и возможностей молодежи Центральной Азии для позитивных перемен: региональная инициатива УНП ООН

By

Центральноазиатский регион находится на критическом демографическом этапе. Молодые люди в возрасте до 30 лет составляют более 50 % населения. Через пару десятилетий эти молодые люди станут самой многочисленной рабочей силой, которой когда-либо располагает регион. Данные свидетельствуют о том, что возраст молодежи в регионе, пробующей наркотики любого вида, снизился с 14 до 10 лет. Это сигнал для правительств стран Центральной Азии, побуждающий их уделять больше внимания молодому поколению, вовлекая молодежь в политические диалоги, предоставляя молодежи значимые возможности для участия в процессах принятия решений по вопросам, которые имеют значение в их жизни, таким как употребление психоактивных веществ.

Поэтому важно уделять приоритетное внимание научно-обоснованной профилактике употребления наркотиков и других видов рискованного поведения, сфокусироваться на развитии жизненных навыков у детей и молодежи, уделить внимание родительским и семейным навыкам, а также службам охраны психического здоровья.

В 2021 году для решения вышеупомянутых проблем Региональное отделение УНП ООН в Центральной Азии (UNODC ROCA) при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации создало региональную сеть молодежных организаций, чтобы обеспечить платформу и обмен идеями о том, как защитить здоровье и благополучие молодежи в рамках Целей устойчивого развития.

Была проведена серия национальных консультаций со 130 представителями различных молодежных организаций, включая НПО, университеты, местные молодежные сети и т.д., в Туркменистане, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане совместно с национальными партнерами. На этих национальных совещаниях были определены основные области сотрудничества и изучена возможность создания региональной сети молодежных организаций для решения проблем, с которыми сталкивается молодежь.

В результате 25 наиболее активных молодых лидеров из стран Центральной Азии собрались в ноябре 2021 года в Самарканде, Узбекистан, чтобы обсудить важность профилактики употребления психоактивных веществ в регионе и создать Региональную сеть молодежных организаций и молодежных лидеров за перемены в Центральной Азии для создания свободных от наркотиков, здоровых, безопасных обществ.

Эти лидеры организовали мероприятия, охватившие более 500 молодых людей в регионе. Они поощряли сотрудничество, разрабатывали проекты и поддерживали инициативы по борьбе с употреблением наркотиков.

В 2023 году, с целью продолжения поддержки и дальнейшего развития Региональной сети молодежных организаций, Офис УНП ООН в Центральной Азии запустил вторую фазу проекта «Региональная сеть молодежных организаций и молодежные борцы за перемены в Центральной Азии во имя, свободных от наркотиков, здоровых, безопасных обществ». Проект будет в основном сосредоточен на следующих задачах:

  • Региональная молодежная сеть уполномочена участвовать и озвучивать проблемы молодежи, связанные с употреблением наркотиков, национальным и международным органам
  • Пропаганда и распространение международных стандартов и информационных материалов по профилактике употребления наркотиков среди молодежи и других заинтересованных сторон в регионе
  • Укрепление потенциала молодежи и молодежных организаций, правительств и НПО по привлечению молодежи к разработке и осуществлению политики профилактики употребления наркотиков

Деятельность по проекту начнется с серии национальных совещаний за круглым столом, которые состоятся в сентябре-октябре 2023 года. Основной целью встреч является информирование ключевых национальных заинтересованных сторон о целях проекта и обсуждение возможных путей сотрудничества для успешной реализации запланированных мероприятий.

11 августа 2023 года УНП ООН ROCA провело онлайн-встречу с активными лидерами Сети для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой к предстоящим национальным круглым столам.

Лидер Сети из Туркменистана Шукургельди Мырадов отметил: «Я очень рад быть неотъемлемым членом сети CAYN (Central Asia Youth Network) УНП ООН и надеюсь внести значимый вклад в достижение целей проекта по профилактике злоупотребления наркотиками среди молодежи. Я очень мотивирован командой УНП ООН и верю, что у нас есть большой потенциал для достижения многого». ///УНП ООН Центральная Азияб 25 августа 2023 г.

 

 

#Центральная_Азия, #молодежь, #ООН, #УНП_ООН, #Молодежная_сеть_в_Центральной_Азии, #CAYN

Related posts:

  1. Туркменистан предпринимает дальнейшие шаги по расширению прав и возможностей молодежи
  2. ПРООН и партнеры содействуют расширению прав и возможностей молодежи для повышения устойчивости к насильственному экстремизму
  3. Обзор прогресса, достигнутого в рамках Совместной программы по расширению прав и возможностей молодежи и вовлечению ее в смягчение угроз, связанных с Пандемией в области здравоохранения
  4. В Ташкенте состоялась Региональная встреча по упрощению трансграничной торговли в Центральной Азии
  5. План действий ЕС по делам молодежи вдохновил встречу молодежи Центральной Азии во время Самаркандской Конференции по Взаимосвязанности
  6. РЦПДЦА провел национальные консультации по Контртеррористической сети раннего предупреждения для Центральной Азии
  7. В Ашхабаде прошла презентация проекта МОМ «Укрепление правовой базы Туркменистана по противодействию торговле людьми с учетом расширения возможностей молодежи и женщин»
  8. По итогам заседания СБ ООН страны Центральной Азии заслушали брифинг Главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии
  9. УНП ООН и ЦАРИКЦ организовали региональный тренинг по совместным трансграничным операциям для правоохранительных органов Центральной Азии
  10. Евросоюз запустил в Центральной Азии новый проект, ориентированный на молодежь
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan