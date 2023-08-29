Расширение прав и возможностей молодежи Центральной Азии для позитивных перемен: региональная инициатива УНП ООН

Центральноазиатский регион находится на критическом демографическом этапе. Молодые люди в возрасте до 30 лет составляют более 50 % населения. Через пару десятилетий эти молодые люди станут самой многочисленной рабочей силой, которой когда-либо располагает регион. Данные свидетельствуют о том, что возраст молодежи в регионе, пробующей наркотики любого вида, снизился с 14 до 10 лет. Это сигнал для правительств стран Центральной Азии, побуждающий их уделять больше внимания молодому поколению, вовлекая молодежь в политические диалоги, предоставляя молодежи значимые возможности для участия в процессах принятия решений по вопросам, которые имеют значение в их жизни, таким как употребление психоактивных веществ.

Поэтому важно уделять приоритетное внимание научно-обоснованной профилактике употребления наркотиков и других видов рискованного поведения, сфокусироваться на развитии жизненных навыков у детей и молодежи, уделить внимание родительским и семейным навыкам, а также службам охраны психического здоровья.

В 2021 году для решения вышеупомянутых проблем Региональное отделение УНП ООН в Центральной Азии (UNODC ROCA) при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации создало региональную сеть молодежных организаций, чтобы обеспечить платформу и обмен идеями о том, как защитить здоровье и благополучие молодежи в рамках Целей устойчивого развития.

Была проведена серия национальных консультаций со 130 представителями различных молодежных организаций, включая НПО, университеты, местные молодежные сети и т.д., в Туркменистане, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане совместно с национальными партнерами. На этих национальных совещаниях были определены основные области сотрудничества и изучена возможность создания региональной сети молодежных организаций для решения проблем, с которыми сталкивается молодежь.

В результате 25 наиболее активных молодых лидеров из стран Центральной Азии собрались в ноябре 2021 года в Самарканде, Узбекистан, чтобы обсудить важность профилактики употребления психоактивных веществ в регионе и создать Региональную сеть молодежных организаций и молодежных лидеров за перемены в Центральной Азии для создания свободных от наркотиков, здоровых, безопасных обществ.

Эти лидеры организовали мероприятия, охватившие более 500 молодых людей в регионе. Они поощряли сотрудничество, разрабатывали проекты и поддерживали инициативы по борьбе с употреблением наркотиков.

В 2023 году, с целью продолжения поддержки и дальнейшего развития Региональной сети молодежных организаций, Офис УНП ООН в Центральной Азии запустил вторую фазу проекта «Региональная сеть молодежных организаций и молодежные борцы за перемены в Центральной Азии во имя, свободных от наркотиков, здоровых, безопасных обществ». Проект будет в основном сосредоточен на следующих задачах:

Региональная молодежная сеть уполномочена участвовать и озвучивать проблемы молодежи, связанные с употреблением наркотиков, национальным и международным органам

Пропаганда и распространение международных стандартов и информационных материалов по профилактике употребления наркотиков среди молодежи и других заинтересованных сторон в регионе

Укрепление потенциала молодежи и молодежных организаций, правительств и НПО по привлечению молодежи к разработке и осуществлению политики профилактики употребления наркотиков

Деятельность по проекту начнется с серии национальных совещаний за круглым столом, которые состоятся в сентябре-октябре 2023 года. Основной целью встреч является информирование ключевых национальных заинтересованных сторон о целях проекта и обсуждение возможных путей сотрудничества для успешной реализации запланированных мероприятий.

11 августа 2023 года УНП ООН ROCA провело онлайн-встречу с активными лидерами Сети для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой к предстоящим национальным круглым столам.

Лидер Сети из Туркменистана Шукургельди Мырадов отметил: «Я очень рад быть неотъемлемым членом сети CAYN (Central Asia Youth Network) УНП ООН и надеюсь внести значимый вклад в достижение целей проекта по профилактике злоупотребления наркотиками среди молодежи. Я очень мотивирован командой УНП ООН и верю, что у нас есть большой потенциал для достижения многого». ///УНП ООН Центральная Азияб 25 августа 2023 г.

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