Наслаждайтесь Прекрасными Островами Турции в Северной Части Эгейского Моря

Гекчеада, Бозджаада и Кунда, три прекрасных острова Тюркского моря, на протяжении веков радовали своих гостей богатствами Эгейского моря. Дни на островах начинаются с вкусных турецких завтраков в каменных домах, продолжаются купанием на прекрасных пляжах и заканчиваются приятными ужинами в удивительных традиционных тавернах. Итак, какой из этих островов вам больше всего подходит? Вот несколько советов, которые, по нашему мнению, могут помочь вам принять решение…

Бозджаада: настоящий рай для тех, кто устал от городской суеты

Бозджаада — хорошо сохранившаяся жемчужина Эгейского моря, расположенная у побережья Чанаккале. Бозджаада, известная в мифологических текстах как Тенедос, известна своими кристально чистыми водами, виноградниками и винами. Первой достопримечательностью, которую можно увидеть по прибытии на остров, до которого легко добраться на пароме, отправляющемся от пирса Гейикли, является замок Бозкада. Вы можете посетить этот замок и сфотографировать потрясающие пейзажи острова. Другими достопримечательностями острова, которые обязательно нужно посетить, являются музей Бозджаада, монастырь Аязма, ветряные мельницы и церковь Девы Марии. Если вы посетите остров летом, вас будут ждать сверкающие волны Эгейского моря. Пляж Аязма и залив Аквариум — два самых популярных места для купания на острове. Бозджаада также предлагает широкий выбор мероприятий на свежем воздухе. Вы можете насладиться морем и ветром, занимаясь виндсерфингом на пляже Чайыр. Еще одно занятие на Бозджааде — посетить маяк Поленте и ветряные мельницы, расположенные на самой западной оконечности острова. Наслаждаясь знаменитыми винами Бозджаады и любуясь закатом, вы никогда не забудете этот опыт. Бозджаада также предлагает уникальные маршруты по виноградникам и древним традициям виноделия, насчитывающим 3000 лет. На маршруте виноградников Бозджаада вы можете посетить винодельни и попробовать вина из четырех эндемичных сортов винограда острова. Кроме того, каждый год в первые недели сентября на острове проводится Фестиваль виноградников.

Первый и единственный в мире остров «Читтаслоу»: Гёкчеада

Гекчеада в северной части Эгейского моря, недалеко от полуострова Галлиполи, — это живописный регион Турции с аутентичными деревнями, теплыми ветрами, козами, бродящими по холмам, чистым морем и длинными пляжами. Благодаря всем этим характеристикам, с 2011 года остров стал первым и единственным в мире островом «Читтаслоу». Гекчеада, одно из мест с самыми нетронутыми бухтами и пляжами в Турции, предлагает возможности для дайвинга, серфинга и купания в своей длинной пляжи и бирюзовая вода. Вы поймете, почему тысячи серферов ежегодно посещают Гекчеаду, когда узнаете, что на острове созданы все идеальные условия для занятий виндсерфингом в течение 300 дней. Вы можете плавать и заниматься виндсерфингом на пляже Айдынджик с его 1200-метровым пляжем и золотым песком в Гекчеаде. Гизли-Лиман, залив Лаз, залив Йылдыз и залив Мави (Голубой) — другие нетронутые пляжи острова. Гёкчеада сочетает в себе уникальный образ жизни со спокойствием, а также известен своей архитектурой и кухней. Самые привлекательные деревни острова – Калекёй, Зейтинли, Тепекёй, Бадемли и Дерекёй – очаровывают своими многовековыми деревьями, холмами и аутентичными каменными домами.

Сказка в Тюрко-Эгейском море: Кунда

Кунда, остров в северной части Эгейского моря, красивый в любое время года, также известен как остров Али-Бей. Церковь Таксиярхис — достопримечательность острова, которую обязательно нужно посетить. После реставрации в 2011 году неоклассическая церковь, построенная в 1873 году, вновь обрела первоначальную красоту: сегодня здание функционирует как музей Айвалыка Рахми М. Коча.

Наслаждаясь видом с холма Ашиклар, дегустируя деликатесы Кунда во дворах каменных домов после прогулки по мощеным улочкам, купаясь в знаменитых чистых водах (Аквариум или Зеленый залив) острова и наблюдая за красочными закатами, которые раскрашивают весь мир. Island Red – одно из обязательных мест на этом острове. Кунда известна своими вкусными мезе и салатами, приготовленными с травами, поэтому на этом острове вы сможете попробовать одни из лучших блюд и мезе Эгейского моря. Не забудьте попробовать блюда острова с оливковым маслом, такие как самфир (Deniz börülcesi) и артишок, любуясь закатом у моря. Во время поездки на Кунду вы также можете попробовать папалину.///nCa, 26 августа 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)