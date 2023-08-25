News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

Home » Узбекистан и Туркменистан подписали контракт на поставку газа – в перспективе долгосрочная сделка

Узбекистан и Туркменистан подписали контракт на поставку газа – в перспективе долгосрочная сделка

By

Узбекская компания UzGasTrade и Государственный Концерн «Туркменгаз» подписали краткосрочный контракт на поставку туркменского газа в объеме до 2 млрд. кубометров в год, заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью Международному Информационному Центру Туркменистана.

Подписание документа состоялось на полях визита узбекской делегации в  Ашхабад.

По словам Мирзамахмудова, это только начало, поскольку стороны обсудили более широкие перспективы сотрудничества: «Это и проработка долгосрочного контракта с увеличением поставок и вопросы взаимодействия в сфере поставок электроэнергии, транзита электроэнергии в третьи страны, а также вопросы поставки нефти и нефтепродуктов, реализация совместных проектов, поставки продукции химической отрасли, в частности фосфорных и азотных удобрение, каустической соды, кальцинированной соды, хлора, а также реализация проектов по модернизации (завода) “МарыАзот”», – заявил министр.

«Благодаря установившимся доверительным отношениям между наши руководителями сотрудничество в топливно-энергетической, энергетической и химической сферах развивается очень динамично и имеются большие перспективы для взаимной выгоды и расширения этого сотрудничества между нашими странами», – подчеркнул Мирзамахмудов.

Поставляемый из Туркменистана газ будет использоваться на внутренние нужды Узбекистана, в том числе для удовлетворения растущего спроса населения, отраслей экономика и автотранспорта.  ///nCa, 25 августа 2023 г.

 

 

#Туркмено-узбекские_отношения, #Туркменистан, #газ, #Узбекистан

Related posts:

  1. Туркменистан продлевает контракт на поставку электроэнергии в Афганистан, модернизирует подстанцию и построит ЛЭП мощностью 500 кВ
  2. Туркменистан и Узбекистан заключат новый договор на поставки туркменского газа
  3. Узтрансгаз: Туркменистан возобновил поставки газа в Узбекистан
  4. Узбекистан импортирует из Туркменистана 4 млрд. квт-ч электроэнергии
  5. Узбекистан и Туркменистан обсудили развитие экономического сотрудничества
  6. Узбекистан экспортировал в Китай газ на 1,07 млрд.долл. США в 2022 году
  7. Туркменистан наращивает поставки газа в Китай
  8. Туркменские и афганские компании подпишут контракт в рамках проекта передачи электроэнергии ТАП
  9. Узбекистан и Туркменистан наметили меры по увеличению товарооборота
  10. Узбекистан и Туркменистан проведут двусторонние встречи
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan