Узбекистан и Туркменистан подписали контракт на поставку газа – в перспективе долгосрочная сделка

Узбекская компания UzGasTrade и Государственный Концерн «Туркменгаз» подписали краткосрочный контракт на поставку туркменского газа в объеме до 2 млрд. кубометров в год, заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью Международному Информационному Центру Туркменистана.

Подписание документа состоялось на полях визита узбекской делегации в Ашхабад.

По словам Мирзамахмудова, это только начало, поскольку стороны обсудили более широкие перспективы сотрудничества: «Это и проработка долгосрочного контракта с увеличением поставок и вопросы взаимодействия в сфере поставок электроэнергии, транзита электроэнергии в третьи страны, а также вопросы поставки нефти и нефтепродуктов, реализация совместных проектов, поставки продукции химической отрасли, в частности фосфорных и азотных удобрение, каустической соды, кальцинированной соды, хлора, а также реализация проектов по модернизации (завода) “МарыАзот”», – заявил министр.

«Благодаря установившимся доверительным отношениям между наши руководителями сотрудничество в топливно-энергетической, энергетической и химической сферах развивается очень динамично и имеются большие перспективы для взаимной выгоды и расширения этого сотрудничества между нашими странами», – подчеркнул Мирзамахмудов.

Поставляемый из Туркменистана газ будет использоваться на внутренние нужды Узбекистана, в том числе для удовлетворения растущего спроса населения, отраслей экономика и автотранспорта. ///nCa, 25 августа 2023 г.

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