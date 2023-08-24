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Туркменская киногруппа прибудет в Астрахань для съемки фильма о Махтумкули

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На следующей неделе в Астрахань прибудет киногруппа из Ашхабада, которая примет участие в съёмках фильма о Махтумкули Фраги. Об этом сообщил министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков на встрече начальником отдела международных отношений Министерства культуры Туркменистана Бильбиль Бабаевой.

«Мы подготовили для неё (киногруппы) большую программу, в которую входит посещение села Фунтово и общение с его старожилами, а также съёмки в Астраханском государственном университете имени В.Н. Татищева и на ряде других объектов. Постараемся оказать максимальную помощь создателям будущего фильма», – рассказал Головков.

Бильбиль Бабаева прибыла в Астрахань в качестве почётного гостя Международного фестиваля классического искусства «Каспийские сезоны», в котором принимают участие  деятели искусства и культуры Туркменистана.

Министр проинформировал Бабаеву о том, что в Астраханской области началась подготовка к празднованию 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги. Запланированы круглые столы, конференции, поэтические вечера, телемост и другие мероприятия.

Владимир Головков подчеркнул, что Туркменистан является важным и близким партнёром Астраханской области в Каспийском регионе.

«Мы реализуем совместно ряд проектов в торговле, промышленности, логистике. Особое место в гуманитарном сотрудничестве занимает культура. В наших планах — наращивать взаимодействие с Туркменистаном в данной сфере», – сказал он.

В ходе переговоров туркменская сторона была проинформирована о международных культурных мероприятиях, проводимых в Астраханской области: Международном литературном фестивале для детей и молодёжи, Ассамблее молодых профессионалов библиотечного дела стран Прикаспия, Прикаспийском телевизионном фестивале-конкурсе юных маэстро «Золотой ключик» и других.

Также обсуждались планы по организации взаимной гастрольной деятельности и участию деятелей искусств в значимых культурных мероприятиях на территории Астраханской области и Туркменистана в 2024 году. ///nCa, 24 августа 2023 г.

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