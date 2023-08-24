Газопровод Центральная Азия-Китай: Путь к общему будущему

Модиаров Бехзод проснулся около 6 часов утра и готовится к очередному рабочему дню в глубине пустыни.

Августовское солнце уже ярко светит, и лазурно-голубое небо постепенно прояснилось после того, как рассеялась песчаная буря предыдущей ночи.

Несмотря на жару, Бехзод, оператор месторождения природного газа, и его коллеги направились на свои рабочие места в обширной пустыне Каракумы, расположенной в центральноазиатской стране Туркменистан, известной тем, что занимает четвертое место по величине запасов природного газа в мире.

ГАЗ, ПОСТУПАЮЩИЙ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В КИТАЙ

Бехзод родом из Туркменистана и получил университетское образование в Китае. После завершения учебы он вернулся на родину, чтобы продолжить карьеру в газовой отрасли в Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC). Амударьинский газовый проект (Amu Darya River gas project) – крупнейший зарубежный проект CNPC по добыче природного газа с пиковой производственной мощностью 41 миллион кубометров в сутки.

Процесс создания газовых сетей и движение по ним – очень сложны. Добытый газ из более чем 100 скважин, разбросанных по пустыне, проходит через пункты сбора, а затем транспортируется на перерабатывающий завод для последующих этапов подготовки – это обессеривание, обезуглероживание, обезвоживание и дегидрокарбонизация.

Через полчаса газ попадет в пограничную зоны между Туркменистаном и Узбекистаном, расположенную на расстоянии 10 км, и вольется в газопровод Китай- Центральная Азия, совместно эксплуатируемый CNPC и местными партнерами.

От первой компрессорной станции, природный газ по трубопроводу в течение следующих 84 часов пройдет почти 2000 км на восток, пересекая дикие пустыни и луга, и достигнет приграничного с Китаем города Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

“Существует четыре источника газа для трубопроводной сети. Два основных источника газа расположены в Туркменистане, на долю которых приходится три четверти от общего объема поступления. Кроме того, в Узбекистане и Казахстане есть источники газа”, – сказал Цзо Донг, директор Шымкентского офиса китайско-казахстанского совместного предприятия по строительству газопровода компании Sino-Pipeline International Company. Он добавил, что трубопроводная сеть значительно расширила взаимосвязь энергетической инфраструктуры между Китаем и странами Центральной Азии.

НОВЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ШЕЛКОЫЙ ПУТЬ

14 декабря 2009 года главы государств Китая, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана совместно торжественно открыли газопровод Китай – Центральная Азия. Поскольку часть трубопроводной сети проходит параллельно древнему Шелковому пути, трубопровод был признан “новым энергетическим шелковым путем”.

В Хоргосе газ снова сжимается, прежде чем транспортироваться дальше вглубь страны. Каждый день здесь может перерабатываться до 160 миллионов кубометров газа. Иначе говоря, 300 кубометров газа, которых достаточно для удовлетворения потребностей семьи из трех человек в течение года, проходят через Хоргос в мгновение ока.

Из Хоргоса центральноазиатский газ поступает по внутреннему китайскому газопроводу с Запада на Восток, который транспортирует газ далее в различные регионы Китая, включая Шанхай, Фучжоу и Гонконг.

Данные показали, что в 2022 году станция Хоргос доставила по трубопроводу около 43 миллиардов кубометров центральноазиатского природного газа, что составляет 11,8 % потребления Китая в том же году.

Фу Минфу, заместитель генерального директора West Pipeline Company при Китайской корпорации нефтегазопроводной сети (PipeChina), рассказал, что на данный момент из Центральной Азии доставлено более 440 миллиардов кубометров природного газа, которым пользуются почти полумиллиарда человек по всему Китаю.

Благодаря сотрудничеству в секторе природного газа с Китаем страны Центральной Азии также интегрированы в огромный энергетический рынок. В Туркменистане 14 декабря отмечается День работников нефтяной и газовой промышленности, поскольку эта дата знаменует официальное открытие трубопровода.

“В Казахстане и Узбекистане мы создали более 11 000 временных рабочих мест и обеспечили более 1600 долгосрочных рабочих мест. Ожидается, что в течение 30-летнего срока эксплуатации трубопровода он также принесет десятки миллиардов долларов налоговых поступлений”, – говорит Мэн Сяндун, исполнительный директор Sino-Pipeline International Company.

В настоящее время сеть газопроводов Китай-Центральная Азия состоит из трех действующих ниток, а именно линии A, B и C, в то время как линия D находится в стадии строительства.

Во время Китайско-Центральноазиатского саммита, состоявшегося в мае этого года, Китай предложил создать партнерство в области энергетического развития между Китаем и Центральной Азией, ускорить строительство линии D газопровода Китай-Центральная Азия, увеличить торговлю нефтью и газом, развивать энергетическое сотрудничество по всей производственной цепочке и активизировать сотрудничество в новой энергетике и по мирному использованию ядерной энергии.

УКРЕПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Новый энергетический шелковый путь имеет большее значение. Это не просто линия передачи энергии. Недавно мальчики-близнецы метисы – дети Чэнь Куана – отпраздновали свой 5-й день рождения. Младенцев назвали Йи Дай и Йи Лу, что означает “Один пояс” и “Одна дорога” соответственно.

Чэнь Куан является сотрудником совместного предприятия по строительству газопровода Китай-Узбекистан. Он работал поваром на совместном предприятии, где судьба свела его с Агафьей, которая работала на газокомпрессорной станции. Этот поворот судьбы привел к их глубокой истории любви.

По словам Чэня, трубопровод не только соединил Китай и страны Центральной Азии через систему энергоснабжения, но и дал ему возможность встретиться со своей женой Агафьей.

“Дружба между Китаем и народами стран, расположенных вдоль маршрута, становится все крепче, и дорога к счастью в будущем будет только длиннее”, – считает Кайрат Оспанкулов, заместитель генерального директора совместного предприятия по строительству китайско-казахстанского газопровода.///Первоначально опубликовано “Синьхуа”, 23 августа 2023 года (Ссылка: https://english.news.cn/20230823/a6aa6525f2f340e98de2cb5c7e5c70f1/c.html )