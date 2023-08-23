Азербайджан и Узбекистан создали Высший Межгосударственный Совет – Баку и Ташкент нацелены на укрепление транспортного и энергетического сотрудничества 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с двухдневным государственным визитом в Азербайджан. Это первый зарубежный визит узбекского лидера после переизбрания на президентский пост.

По итогам переговоров на высшем уровне в Баку, 22 августа 2023 г, Президент Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали Договор о создании Высшего межгосударственного совета между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой.

«Символично, что свой первый визит после выборов я совершаю именно в Азербайджан. Это свидетельствует о высочайшем уровне двустороннего сотрудничества, взаимном стремлении к сближению, наличии широких возможностей для взаимодействия», – отметил Президент Узбекистана на итоговой пресс-конференции.

Также он подчеркнул, что «между Узбекистаном и Азербайджаном нет проблемных вопросов», а подписанный Договор о создании Высшего межгосударственного совета Узбекистана и Азербайджана открывает новый этап в двусторонних отношениях.

Алиев и Мирзиёев во время переговоров в формате «один-на-один» и в расширенном формате обсудили ряд вопросов в политической, экономической, торговой и промышленных сферах, в области автомобилестроения, металлургии, фармацевтики, перевозок и в других направлениях.

Узбекско-азербайджанский товарооборот будет доведен до 1 млрд.долл.

Важное значение главы государств придали наращиванию торговли, развитию промышленной кооперации и логистической инфраструктуры. Речь шла о проектах в автомобилестроении, металлургии, энергетике, сельском хозяйстве, электротехнике, текстильной промышленности, туризме и многих других отраслях.

Стороны указали на возможности для доведения товарооборота до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы путем замещения дорогого импорта из третьих стран доступной и качественной продукцией национальных производителей.

Транспорт – стратегическое направление сотрудничества

Одним из стратегических направлений сотрудничества названа сфера транспорта и логистики. Достигнута договоренность о реализации проектов развития новых логистических цепочек и строительства инфраструктуры, увеличении объемов грузоперевозок.

В прошлом году объемы перевозок узбекских грузов через порт Баку увеличился почти в два раза. Узбекистан намерен и далее наращивать грузоперевозки, используя современную транспортную сеть Азербайджана.

В данном контексте стороны намерены создать совместную логистическую компанию в рамках Транскаспийского коридора. И как очевидно из содержания переговоров, Узбекистан нацелен на создание складской инфраструктуры и логистических центров в портах Баку и третьих стран.

Азербайджан и Узбекистан договорились о расширении сотрудничества в сфере энергетики

Азербайджан и Узбекистана намерены углубить сотрудничество в топливной энергетике – от геологоразведки до совместного участия в нефтегазовых проектах.

По сообщениях азербайджанских и узбекских сми, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания “Узбекнефтегаз” подписали:

– Договор об участии “Узбекнефтегаза” в нефтегазовых проектах в Азербайджане

– Соглашение о сотрудничестве между SOCAR, министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана и АО “Узбекнефтегаз” по участию SOCAR в нефтегазовых проектах в Узбекистане.

Также, министры энергетики двух стран подписали новую дорожную карту развития энергетического сотрудничества на 2023-2025 годы.

Дорожная карта, охватывающая 14 направлений, предусматривает сотрудничество в сфере геологоразведки и добычи углеводородных ресурсов, а также создание совместных предприятий в обеих странах, передает Trend.

Согласно документу, Азербайджан и Узбекистан также будут сотрудничать в области возобновляемых источников энергии, реформирования энергетического сектора, эффективного использования энергоресурсов, энергетического перехода, декарбонизации, обмена информацией и опытом, связанных с производством водорода.

Подписанные документы

В рамках визита Мирзиёева в Баку в общей сложности подписано 20 документов. В их числе:

Договор о создании Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан

Дорожная карта по углублению всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан на 2023-2024 годы

Соглашение об углублении сотрудничества в энергетической сфере

Дорожная карта развития энергетического сотрудничества на 2023-2025 годы

Протокол о сотрудничестве между Государственной службой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и Комитетом Республики Узбекистан по развитию конкуренции и защите прав потребителей

Протокол о сотрудничестве в области внедрения информационной системы электронного обмена бланками разрешений

Протокол о сотрудничестве в сфере культуры

Меморандум о сотрудничестве между Службой секретаря Совета Безопасности Азербайджанской Республики и Аппаратом Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан

Протокол о внесении дополнений и изменений в Соглашение о безвизовых поездках граждан Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан

Соглашение о сотрудничестве в области молодежной политики и спорта

Дорожная карта по развитию сотрудничества в медиасфере между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан ///nCa, 23 августа 2023 г. (источний фото – официальный вебсайт Президента Азербайджана)

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