Туркменистан имеет первостепенное значение для энергетической безопасности Венгрии

Встреча с Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым имеет первостепенное значение с точки зрения энергетической безопасности Венгрии, заявил венгерскому информационному агентству MTI руководитель пресс-службы премьер-министра Берталан Хаваси.

В настоящее время ведутся переговоры с Туркменистаном относительно соглашения об энергетическом сотрудничестве, важным элементом которого является то, что Венгрия становится одной из целевых стран будущего экспорта туркменского газа, следует из заявления.

Российское информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто сообщает о том, что Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках газа из Туркменистана в Венгрию. На очереди переговоры между компаниями.

«Со стороны Туркменистана совершенно ясна политическая воля и политическое намерение, чтобы Венгрия стала одним из направлений потенциальных поставок туркменского газа в Европу и одной из транзитных стран. Политическое соглашение заключено, теперь очередь за компаниями, чтобы они продолжили коммерческие переговоры», – сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети, пишет РИА «Новости».

На своей официальной странице в Facebook, Сийярто написал: «Туркменистан обеспечит решение проблемы – поставки природного газа в Европу в будущем, поскольку в этой центральноазиатской стране имеются одни из крупнейших запасов природного газа в мире. У нас есть политическое соглашение о том, что будущей страной назначения для экспорта туркменского природного газа должна стать Венгрия.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии также подчеркнул: «Туркменистан также принадлежит к большому международному лагерю тех, кто хочет мира, что обычно озвучивается, когда ООН призывает к разработке глобальной стратегии безопасности. Мы поддерживаем это, потому что мы поддерживаем любую инициативу, которая приближает нас к миру». ///nCa, 21 августа 2023 г.

#Туркмено-венгерские_отношения, #Туркменистан, #Венгрия, #энергетика, #газ, #Премьер-министр_Виктор_Орбан, #Президент_Сердар_Бердымухамедов