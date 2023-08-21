Туркменистан: Для прооперированных детей был организован реабилитационный отдых на Каспийском море

Дети из разных регионов Туркменистана, прошедшие хирургические операции, получили возможность получить реабилитационный отдых в туристической зоне Аваза на побережье Каспийского моря.

Как пишет газета «Нейтральный Туркменистан», операции были сделаны детям в различных клиниках страны за счёт средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В течении неделя дети и их родители насладились санаторным комфортом. Для них были организованы морские прогулки вдоль побережья города Туркменбаши и по Аваза-реке. Они увидели в перспективной панораме пейзажи городских застроек, гор, островов, песчаных кос, выдвинувшихся далеко в море. Ребята наслаждались видом мощных портовых сооружений, транспортными и военными судами, стоящими на рейде и у причалов.

Во время отдыха в Авазе дети посетили парково-развлекательный комплекс, принимали участие в разных культурно-спортивных мероприятиях, играли в классические и национальные шахматы и шашки, проводили пляжные состязания, в том числе «Весёлые старты», занимались плаванием в бассейнах и аквапарке, и конечно искупались в море.

Во время культурных мероприятий рядом всегда был квалифицированный врач, готовый оказать первую помощь в случае необходимости. Экскурсии сопровождали автомобили дорожно-постовой службы и скорой помощи. Кроме того, представители ЮНИСЕФ были с детьми на протяжении всего отдыха.

Ранее сообщалось, что Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансировал 140 операций, а также интенсивное лечение в стационарных условиях нуждающихся в опеке детей. ///nCa, 21 августа 2023 г. (источник фото – газета “Нейтральный Туркменистан”

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