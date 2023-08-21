Молодежная организация имени Махтумкули – официальный член Глобального Молодежного Сообщества ЮНЕСКО

Молодежная организация Туркменистана имени Махтумкули теперь является официальным членом Глобального Молодежного Сообщества ЮНЕСКО (GYC). Об этом сообщается в послании директора по вопросам политики и программ Сектора социальных и гуманитарных наук Секретариата ЮНЕСКО Анжела Мело, сообщает TDH.

Глобальное Молодежное Сообщество ЮНЕСКО представляет собой уникальную мировую платформу, созданную и управляемую молодежью, которая нацелена на развитие взаимодействия и сотрудничества между молодежными инициативами ЮНЕСКО и иными схожими проектами.

Данное Сообщество стимулирует и обеспечивает глубокое вовлечение молодежи в деятельность своих организаций, активное сотрудничество с ЮНЕСКО. Оно также выступает автономным образовательным пространством для молодых людей и молодежных организаций, стремящихся совместно изучать, разрабатывать и реализовывать проекты, относящиеся к деятельности ЮНЕСКО. ///nCa, 21 августа 2023 г.

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