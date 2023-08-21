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Казахский гуманитарный юридический университет приглашен на профильную международную конференцию в Ашхабад

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Посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов посетил АО «Казахский гуманитарный юридический университет имени Максута Султановича Нарикбаева» (КазГЮУ), где встретился с Председателем Правления КазГЮУ Нарикбаевым Талгатом Максутовичем, сообщает Посольство Туркменистана в Астане.

В ходе встречи Председатель Правления рассказал о проводимых работах со стороны КазГЮУ по налаживанию сотрудничества с зарубежными ВУЗами и организациями, с целью реализации программ и проектов в области образования, а также работы по привлечению отечественных и зарубежных студентов.

В свою очередь, Посол Туркменистана акцентировал внимание собеседника на реформах в сфере образования, проводимых в настоящее время в Туркменистане.

Также была представлена информация о мерах, предпринимаемые Министерством образования Туркменистана по признанию в стране документов о высшем и среднем профессиональном образовании, включенных в Государственный классификатор Туркменистана на основе трех наиболее авторитетных глобальных рейтингов университетов – Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings и «Три миссии университета».

Глава туркменской дипмиссии пригласил руководство КазГЮУ принять участие в Международном форуме по здравоохранению, образованию и спорту, который состоится в Ашхабаде, 10-12 октября 2023.

В свою очередь руководство казахстанского вуза пригласило Посла Туркменистана выступить с лекцией перед студентами и профессорско-преподавательским составом КазГЮУ.

В завершение визита Посол Туркменистана подарил библиотеке КазГЮУ книгу Национального Лидера туркменского народа и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. ///nCa, 21 августа 2023 г.

 

 

#Казахстан, #Туркменистан, #образование, #Казахский_гуманитарный_юридический_университет, #КазГЮУ

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