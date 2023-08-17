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Европейский Банк Реконструкции и Развития поддерживает в Туркменистане реализацию 22 проектов

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В настоящее время в портфеле Европейского Банка Реконструкции и Развития в Туркменистана – 22 активных проекта общей стоимостью 28 миллионов евро.

Промышленность, агробизнес и торговля составляют 95% от общего числа проектов в размере 27 миллионов евро. На долю финансовых институтов приходится 5% проектов.

По состоянию на 31 июля 2023 года ЕБРР инвестировал в 87 проектов в Туркменистане. Совокупный объем инвестиций Банка в экономику страны оценивается в 325 миллионов евро.

Совокупная сумма ассигнований ЕБРР Туркменистану равна 312 миллионам евро, причем 100% финансирования поступило в частный сектор.

Операционные активы портфеля ЕБРР в Туркменистане составляют 26 миллионов евро.

В Туркменистане Банк фокусируется на расширении операций частного сектора и секторе финансовых институтов, целенаправленном политическом диалоге и укреплении координации между международными финансовыми организациями и донорскими структурами.

///nCa, 17 августа 2023 г.

 

 

#ЕБРР, #Туркменистан, #экономика, #инвестиции

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