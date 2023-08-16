Туркменистан на своем побережье Каспийского моря открыл новый комплекс погранвойск

Во вторник, 15 августа, на побережье Каспийского моря в Туркменистане состоялось открытие нового комплекса зданий и сооружений Государственной пограничной службы, сообщается агентство TDH.

На базе установлено новейшее техническое оборудование и технологии, цифровая система, электронные карты, с помощью которых можно отслеживать движение пассажирских и военных судов на Каспии, устанавливать их обеспеченность топливом и водой.

Собранные сведения аккумулируются и обрабатываются в центре управления и благодаря имеющимся в распоряжении военнослужащих техническим средствам оперативно направляются по месту назначения.

Также на территории комплекса имеется учебный корпус, где военнослужащие будут овладевать навыками управления военными кораблями и профильной техникой, наблюдать за морской акваторией.

«Согласно Военной доктрине, всецело соответствующей правовому статусу постоянного нейтралитета Туркменистана и носящей сугубо оборонительный характер, обеспечение безопасности морских границ страны – один из ключевых аспектов государственной политики», – отмечается в сообщении.

В данном контексте сегодня, наряду с другими формированиями Национальной армии, систематически совершенствуется материально-техническая база Военно-Морских Сил как за счёт оснащения новейшей техникой и различными типами морских судов, так и посредством строительства собственных.

В ходе мероприятия было представлено скоростное судно на воздушной подушке, которое принадлежит погранслужбе.

На территории комплекса расположено здание казармы на 200 мест, два трёхэтажных 48-квартирных дома, имеется библиотека, крытые и открытые спортплощадки, медицинская часть, столовая, пекарня.

В рамках торжественного мероприятия современному комплексу сооружений и зданий Государственной пограничной службы от имени Президента Сердара Бердымухамедова переданы автотранспортные средства. ///nCa, 16 августа 2023 г.

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