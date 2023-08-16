Иран и Туркменистан намерены сотрудничать в борьбе с пыльными и песчаными бурями, которые стали более частыми в последние годы из-за изменения климата.

Как сообщает Iran Press, во вторник Ирадж Хешмати, заместитель по вопросам охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды Ирана, провел онлайн-встречу с Бабаниязовым Чарыгельди, министром охраны окружающей среды Туркменистана.

В ходе беседы они обсудили влияние изменения климата на регион, в частности возникновение пыльных бурь.

Иранская и туркменская стороны подчеркнули важность обмена опытом и проведения выездов на места в пылевые центры между двумя странами.

Туркменский министр подчеркнул глобальное значение охраны окружающей среды и биологического разнообразия, подчеркнув необходимость сотрудничества всех стран.

Бабаниязов отметил важность развития растительности для борьбы с пылью и опустыниванием и выразил готовность Туркменистана сотрудничать с Ираном и другими странами региона по экологическим вопросам.

Пыльные бури являются серьезным экологическим вызовом, вызывая ухудшение качества воздуха, проблемы со здоровьем и экономический ущерб. Сотрудничество между Ираном и Туркменистаном в борьбе с пыльными бурями может стать важным шагом в решении этой проблемы. ///nCa, 16 августа 2023 г.

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