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Индустриализация, инновации и инфраструктура – движущие силы развития Туркменистана

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Цель устойчивого развития 9 глобальной повести развития на период до 2030 года предусматривает создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям. Ниже приводим несколько фактов и показателей из комментария, опубликованного газетой «Нейтральный Туркменистан», демонстрирующих подход страны к достижению задач, предусмотренных ЦУР 9:

В Туркменистане индустриально-инновационное развитие, переход к цифровой экономике, создание высокотехнологичных, наукоёмких производств, развитие транспортно-логистических цепочек являются приоритетными стратегическими задачами для обеспечения экономического роста.

Транспортная и коммуникационная инфраструктура Туркменистана включает 6 современных Международных аэропортов, и в настоящее время ведётся строительство аэропорта в Балканском велаяте в соответствии со стандартами ИКАО. Важным узлом является Международный морской порт Туркменбаши пропускной способностью более 27 млн тонн груза в год и возможностью принимать одновременно 17 кораблей.

Туркменистан активно интегрируется в международную транспортную систему, являясь участником таких международных программ, как Программа ­ТРАСЕКА, Программа ­ЦАРЭС, Программа СПЕКА и другие.

Одним из критериев индустриализации экономики является устойчивый рост доли обрабатывающей промышленности в ВВП страны. В 2022 году доля добавленной стоимости обрабатывающей промышленности возросла до 14,7 %.

Численность занятых в обрабатывающей промышленности в 2021 году составила 12,8 % от общей численности занятых.

В 2019 году в посёлке Овадандепе Ахалского велаята введён завод по производству бензина из природного газа. Этот крупный промышленный объект стал первым в мире газохимическим комплексом, который производит высококачественный, экологически чистый бензин на основе переработки природного газа.

Доля объёма продукции малых и средних предприятий в промышленном производстве увеличилась с 5,6 % в 2015 году до 12,3 % в 2021 году.

Занятость в индивидуальном предпринимательстве выросла на 15,4 % в 2021 году по сравнению с 2019 годом.

Возросла численность занятых в обрабатывающих производствах – на 67,1 % (в период 2015–2021 годов – более 3,4 раза).

Туркменистан последовательно переходит к «зеленой» экономике, используя современные экологически безопасные и ресурсосберегающие технологии в промышленности. Реализация комплексных мер позволила сохранить выбросы СО (окись углерода) от стационарных источников на протяжении последних лет практически на одном уровне.

С каждым годом в ВВП растёт удельный вес расходов на научно-исследовательские работы. В 2022 году в Центре технологий Академии наук Туркменистана были заключены и выполнены около 300 договоров, около десятка результатов научных разработок и технологических решений внедрены в различные производственные структуры страны.

Важным источником повышения производительности, устойчивости и «зелёного» перехода является цифровизация. Сегодня в Туркменистане функционируют сотни торговых площадок, способствующих развитию не только электронной торговли, но и банковского и транспортно-логистического сектора страны.

В настоящее время в Туркменистане число пользователей Интернета более чем на 20 % выше уровня 2019 года.

В период с 2017 по 2022 годы, количество владельцев пластиковых карт и пользователей интернет-банкинга возросло более чем в два раза. В 65 раз увеличилось число клиентов мобильного банкинга.

Дальнейшие векторы развития в банковском секторе будут направлены на углубление и интеграцию банковских решений в такие форматы взаимодействия, как G2G, G2B и G2C.

В целях повышения телекоммуникационных услуг населению в отрасли связи планируется запуск второго спутника связи.

В Туркменистане планируется повышение доли перерабатывающих отраслей в промышленности путём существенного увеличения вклада научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в формирование ВВП. ///nCa, 15 августа 2023 г.

 

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