Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов посетил медицинские учреждения города Аркадага

В субботу, 12 августа, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетил Многопрофильную больницу города Аркадаг и Детский оздоровительно-реабилитационный центр.

Врач Многопрофильной больницы сообщил, что с момента открытия клиники уже выполнены три сложнейшие операции.

В медицинских учреждениях Аркадаг пообщался с родителями и детьми, готовящимися к операциям, или проходящим послеоперационную реабилитацию, а также лечение опорно-двигательного аппарата. Он поинтересовался состоянием их здоровья, а также ознакомился с оснащением медицинских центров, квалификацией персонала.

Отметив, что забота о здоровье и гармоничном развитии подрастающего поколения всегда находится в центре внимания государства, Аркадаг Бердымухамедов сообщил, что члены Совета старейшин при Благотворительном фонде по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям постоянно помогают юным туркменистанцам, лишившимся родительской опеки и нуждающимся в особой социальной поддержке. Такое гуманное отношение к нуждающимся в помощи в крови у туркменского народа, так было всегда и так будет впредь.

Следует также отметить, что в Детском оздоровительно-реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова созданы широкие возможности, в том числе для послеоперационной реабилитации. Здесь имеются специализированные кабинеты, где установлено соответствующее оборудование, обеспечивающее правильное развитие детского позвоночника и органов опорно-двигательного аппарата. Наличие в отделении бассейна и занятия в воде способствуют оздоровлению детей. Согласно медицинской науке установленное оборудование, бассейн, а также различные игрушки, мячи и тренажёры имеют особое значение для укрепления детского организма.

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Во время визита в город Аркадаг Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел рабочие совещания с участием хякима города Аркадаг Ш.Дурдылыев, начальника Управления здравоохранения города Аркадаг Ю.Ишангулыев, председателя Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразова.

Аркадаг подчеркнул, что при строительстве объектов промышленного и производственного назначения в рамках второй очереди застройки города Аркадаг особый акцент должен быть сделан на вопросах экологии.

Таким образом, наряду с индустриализацией национальной экономики следует держать под постоянным контролем экологический уровень производственных мощностей.

Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о лекарственных свойствах произрастающих в местности города Аркадага растений, в связи с этим подчеркнув важность проведения научной работы в данном направлении с применением опыта зарубежных специалистов.

Он акцентировал внимание на важности обмена опытом специалистов учреждений здравоохранения нового города и туркменских учёных с зарубежными коллегами.

Подчеркнув необходимость в рамках второго этапа застройки города Аркадаг наряду с обеспечением высокого качества строительства планируемых производственных мощностей, особенно медицинских учреждений, уделить особое внимание их оснащению, Аркадаг отметил, что требования, предъявляемые как к заказчику объекта и строителям, так и поставщикам оборудования для медицинских учреждений, должны быть высокими, что будет способствовать надлежащему функционированию соответствующих структур.

В рамках второй очереди строительства нового города следует активно использовать передовые технологии, новейшие методы, отметил Бердымухамедов.

Затем Национальный Лидер туркменского народа ознакомился с видами транспортных средств, которые планируется задействовать в деятельности в хозяйственных структурах города Аркадаг.

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Во время визита в город Аркадаг, Гурбангулы Бердымухамедов посетил место строительства мечети, где рассмотрел ее проекты и чертежи, ознакомился с вариантами наружной и внутренней отделки.

Аркадаг сделал ряд замечаний и внёс соответствующие коррективы в проекты. ///nCa, 14 августа 2023 г. (источник фото – TDH, скриншоты с туркменского ТВ)

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