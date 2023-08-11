Цены на нефть и газ растут, но Центральной Азии следует сохранять осторожность

Анализ nCa

Цены на нефть и газ на мировых рынках растут, но это не повод для Центральной Азии отказываться от своей осторожной политики.

Как было зафиксировано 9 августа 2023 года, цена на газ внезапно подскочила на 22%, достигнув 430 долларов США за тысячу кубометров по голландскому эталону. Цена на нефть марки Brent превысила 87 долларов за баррель. Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на Oil and Capital.

Рост цен на нефть связан с решением Саудовской Аравии и России сохранить добычу на уровне одного миллиона баррелей в сутки до сентября.

Согласно данным МЭА, в среднесрочном отчете о рынке нефти за 2023 год прогнозируется, что, исходя из текущей политики правительства и рыночных тенденций, мировой спрос на нефть вырастет на 6% в период с 2022 по 2028 год и достигнет 105,7 млн баррелей в сутки – при поддержке устойчивого спроса со стороны нефтехимического и авиационного секторов.

Управление энергетической информации США EIA прогнозирует, что цена на нефть марки Brent может колебаться в районе 83 долларов за баррель в 2023 году и приблизиться к 86 долларам в 2024 году, т.е. несколько выше предыдущего прогноза.

Опрос 37 экономистов и аналитиков агентства Reuters предполагает, что средняя цена на нефть марки Brent в 2023 году составит 83,03 доллара за баррель.

В прошлом месяце агентство CNBC сообщило со ссылкой на июньские прогнозы Международного энергетического агентства, что мировой спрос на нефть в 2023 году увеличится на 2,4 миллиона баррелей в день, опередив прошлогодний рост на 2,3 миллиона баррелей в день.

9 августа 2023 года ТАСС передало, что, по данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе превысили 420 долларов за 1000 кубометров.

Примечательно, что средняя цена на газ в Европе в июле снизилась на 8% и составила около 337 долларов за 1000 кубометров.

Цены на сырую нефть определяются глобальным спросом и предложением. Экономический рост является одним из важнейших факторов, влияющих на спрос на нефтепродукты и, следовательно, на сырую нефть. Растущая экономика увеличивает спрос на энергию в целом и особенно на транспортировку товаров и материалов от производителей к потребителям.

Цены на природный газ также зависят от рыночного спроса и предложения. Увеличение поставок природного газа обычно приводит к снижению цен на природный газ, а сокращение поставок, как правило, приводит к повышению цен.

Несмотря на многообещающие перспективы с точки зрения производителей нефти и газа, Центральная Азия должна придерживаться своего осторожного подхода.

И вот почему:

В настоящем сценарии прочность на разрыв довольно низкая. Все прогнозы относительно повышения цен на нефть зависят от решимости ОПЕК+ сохранить добычу на сокращенном уровне. Тем не менее, велика вероятность того, что ОПЕК+ предпочла бы продолжать предпринимать шаги, которые обеспечили бы плавающий рост цен на сырую нефть.

Мир неуклонно возвращается к уровням, существовавшим до пандемии, во всем, включая спрос на углеводородные ресурсы, главным образом на нефть и газ. Странам-производителям нефти и газа было бы важно подождать и оценить формирующуюся структуру спроса, прежде чем брать на себя какие-либо долгосрочные обязательства.

Необходимо отделить нефтегазовые рынки от геополитической демонстрации силы. Это значимо для защиты интересов стран-производителей, потребителей и транзитеров справедливым образом.

Также необходимо продолжать учитывать растущий потенциал переработки нефти и газа в продукты с добавленной стоимостью и экологически чистые продукты непосредственно в местах добычи, а не транспортировать ресурсы на экспортные рынки для использования в качестве топлива. Такого рода расчет был бы непростым, и данные, полученные в результате такого анализа, не могут быть полностью надежными, но необходимость в этом совершенно очевидна.

В дополнение к сохранению осторожной позиции, производителям из Центральной Азии необходимо будет наращивать свои мощности для поддержания динамичной картины потребления и ценовых моделей в ближайшей и среднесрочной перспективе. Некоторое использование искусственного интеллекта и машинного обучения будет неизбежным. //// nCa, 11 августа 2023 г.

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