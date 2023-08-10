ЦЭИР: Индикатор бизнес-климата в Узбекистане показал заметный рост, обновив максимум за период с марта 2023 года

Сводный индикатор деловой среды в июле составил 65 пункта против 57 в июне. Продолжилось улучшение ситуации в сфере сельского хозяйства и услуг, оценки компаний достигли максимального уровня с начала года. Текущие оценки спроса остались в позитивной зоне, демонстрируя стабильность. Ценовые ожидания бизнеса немного снизились.

Индикатор бизнес-климата в июле в Узбекистане оценивается положительно, что показали результаты опроса предпринимателей, проведенного Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

По итогам проведенного ЦЭИР опроса, в июле сводный индикатор бизнес-климата повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 8 пунктов до 65, относительно прошлого года рост составил 12 пунктов, что оценивает состояние бизнес-климата в стране как положительное.

Динамика индикатора бизнес-климата

На рост сводного индикатора значительное влияние оказала положительная динамика в секторе сельского хозяйства, где рост составил 15 пунктов (с 55 до 70 пункта) и сфере услуг — 7 пунктов (с 60 до 67 пункта) Чуть менее заметный рост отмечен в промышленности (с 54 до 58 пункта) и строительстве (с 61 до 64 пункта).

Все индикаторы текущего состояния бизнеса показали рост.

Оценки текущего состояния бизнеса в июле повысились сразу на 10 пунктов и составили 52, что объясняется заметным улучшением в сфере сельского хозяйства (с 47 до 59 пункта) и услуг (с 43 до 55 пункта).

Так, доля негативных оценок «текущее состояние бизнеса ухудшилось» сократилась примерно на 3% (с 12 до 9%), а доля респондентов, отметивших положительное состояние своего бизнеса как «хорошее» осталась без изменений на уровне 46%.

С июня по июль доля предприятий, которая увеличила количество своих работников, сократилась на 5% и составила 19%. На 3% (с 45 до 42%) стало меньше предприятий, отметивших рост спроса на их товары/услуги.

Оптимизм бизнеса касательно перспектив развития улучшился.

Оценки ожиданий бизнеса касательно перспектив развития в ближайшие 3 месяца повысились на 5 пунктов до 79, против прошлогодних 69 пунктов. Наибольший оптимизм отмечен в секторе сельского хозяйства — сразу на 18 пунктов (с 63 до 81 пункта).

Так было выявлено, что количество благоприятных оценок компаний, ожидающих улучшения общего состояния бизнеса в ближайшие 3 месяца практически, не изменилось и осталось на достаточно высоком уровне, превысив 73%. Оценки спроса показали стабильность, о положительной динамике сообщили 71% узбекских компаний. А предприятий, которые планируют увеличить число работников стало заметно меньше на 12% (с 68 до 56%).

Согласно данным опроса, доля предпринимателей ожидающих повышения цен на их товары/услуги в ближайшие 3 месяца сократилась на 2%.

В целом, взаимоотношение значений текущей ситуации и ожиданий в июле означает, что положительная тенденция в развитии экономики сохранится в ближайшие 3 месяца.

Сокращение препятствий в ведении бизнеса, как фактор улучшения в индикаторах.

Если в мае число предпринимателей, которые сталкивались с барьерами составило 46%, то в июне и июле — 42%.

Так, доля респондентов, которые отметили трудности в доступе к финансированию снизилась на 5% (с 15 до 10%) и на 4% стало меньше негативных оценок касательно высоких налоговых ставок и налогового администрирования до 9% соответственно.

Напомним, что начиная с 2023 года информация об индикаторах бизнес-климата в Узбекистане публикуется на информационном портале Trading Economics. ///nCa, 10 августа 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)

#Узбекистан, #экономика_Узбекистана