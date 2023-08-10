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На туркмено-узбекской границе заработал туристическо-информационный центр

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На пограничном таможенном посту «Шавот-Дашогуз» на туркмено-узбекской границе заработал информационный центр для информирования туристов из Туркменистана о туристическом потенциале Узбекистана. Об этом сообщают узбекские сми со ссылкой на Ассоциацию Туристического транспорта Узбекистана.

В настоящее время центр предоставляет следующие услуги для туристов:

  • информирование о порядке пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане;
  • информация о культурных объектах, о культурно-развлекательных и массовых спортивных мероприятиях;
  • туристские направления и туристические программы (маршруты);
  • транспорт, прокат автомобилей;
  • объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
  • гостиница и другие средства размещения;
  • пункты медицинского обслуживания;
  • туроператоры, гид, экскурсовод и гид-наблюдатель;
  • различные аварийные ситуации;
  • Регистрация в системе «Е-гость»;
  • предоставление туристических карт, брошюр и других раздаточных материалов и т. д.
  • Обмен валюты

Кроме того, центр поможет забронировать авиа, ж/д билеты, номера в отелях, билеты на общественный транспорт, на объекты культурного наследия, в музеи, галереи и т.д.

В деятельность центра также входят такие услуги, как продажа сим-карт и подключение к сети Интернет, прием оплаты за мобильную связь и туристический сбор. ///nCa, 10 августа 2023 г.

 

#Туркменистан, #Узбекистан, #туризм, #туркмено-узбекская_граница

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