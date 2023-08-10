На туркмено-узбекской границе заработал туристическо-информационный центр

На пограничном таможенном посту «Шавот-Дашогуз» на туркмено-узбекской границе заработал информационный центр для информирования туристов из Туркменистана о туристическом потенциале Узбекистана. Об этом сообщают узбекские сми со ссылкой на Ассоциацию Туристического транспорта Узбекистана.

В настоящее время центр предоставляет следующие услуги для туристов:

информирование о порядке пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане;

информация о культурных объектах, о культурно-развлекательных и массовых спортивных мероприятиях;

туристские направления и туристические программы (маршруты);

транспорт, прокат автомобилей;

объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

гостиница и другие средства размещения;

пункты медицинского обслуживания;

туроператоры, гид, экскурсовод и гид-наблюдатель;

различные аварийные ситуации;

Регистрация в системе «Е-гость»;

предоставление туристических карт, брошюр и других раздаточных материалов и т. д.

Обмен валюты

Кроме того, центр поможет забронировать авиа, ж/д билеты, номера в отелях, билеты на общественный транспорт, на объекты культурного наследия, в музеи, галереи и т.д.

В деятельность центра также входят такие услуги, как продажа сим-карт и подключение к сети Интернет, прием оплаты за мобильную связь и туристический сбор. ///nCa, 10 августа 2023 г.

#Туркменистан, #Узбекистан, #туризм, #туркмено-узбекская_граница