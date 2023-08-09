IRU и сектор автомобильного транспорта Ирана изучают ключевые региональные возможности – делегация IRU посетила погранпереход между Ираном и Туркменистаном

Для дальнейшего повышения безопасности и эффективности региональной торговли и транзита Международный Союз Автомобильная Транспорта (IRU) провел семинары и встречи в иранских городах Тегеран, Бандар-Аббас и Мешхед. Делегация IRU также посетила пограничный переход Лотфабад между Ираном и Туркменистаном.

Иранская торговая, промышленная, горнодобывающая и сельскохозяйственная палата (ICCIMA), таможенные органы (IRICA), Иранская организация по техническому обслуживанию дорог и транспорта (RMTO) и IRU обсудили пути повышения эффективности и безопасности транспортных коридоров по маршрутам восток-запад и север-юг путем использования всех преимуществ системы МДП для гармонизации транзитных процессов.

Ключевой порт

Бандар-Аббас играет ключевую роль в качестве транзитного узла в регионе, особенно в соединении Кавказа и Центральной Азии с Южной и Юго-Восточной Азией, а также соседними странами. Около 70% иранской торговли и транзита проходят через Бандар-Аббас.

Делегация IRU посетила Бандар-Аббас и порт Шахид Бахонар, где состоялась встреча с Мохаммадом Резой Сафой, президентом Торговой палаты Бандар-Аббаса, который выразил готовность продвигать перевозки TIR и повышать транзитную безопасность этого стратегического порта. IRU и Торгово-промышленная палата Ирана также провели семинар по системе МДП для государственных и частных заинтересованных сторон.

Роль Мешхеда

Учитывая ключевую функцию иранской провинции Хорасан вдоль коридора восток-запад и участие ее операторов в международном транзите, IRU и ICCIMA также изучили возможности улучшения международных перевозок и транзита через пограничные переходы Иран-Туркменистан с Мохаммадом Резой Таваколизаде, президентом Торгово-промышленной палаты Мешхеда.

IRU и ICCIMA также организовали семинар МДП в Мешхеде, в котором приняли участие представители государственного и частного секторов.

Граница между Ираном и Туркменистаном

IRU и ICCIMA также посетили иранский таможенный пункт Лофтабад на границе с Туркменистаном, где они провели семинар по TIR и безопасному транзиту совместно с иранской таможней, Туркменской ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (THADA) и представителями туркменской таможни.

Участники подчеркнули роль южной части коридора восток-запад в качестве альтернативного маршрута, соединяющего Китай с Европой. В ходе семинара также были обсуждены пути гармонизации и упрощения процедур в целях сокращения времени транспортировки и транспортных затрат при пересечении иранско-туркменской границы.

В последние годы Туркменистан предпринял важные шаги по цифровизации своих таможенных процедур, например, путем внедрения TIR-EPD.

Приложение TIR-EPD, запущенное в Туркменистане в сентябре 2022 года, позволяет операторам TIR отправлять предварительную информацию о грузе в электронном виде. Этот фундаментальный шаг, помимо прочих усилий, закладывает основу для присоединения Туркменистана к другим текущим цифровым проектам TIR, а также для подготовки к подключению к международной системе eTIR.

Кроме того, ранее в этом году Туркменистан открыл выделенные зеленые полосы TIR-EPD на десяти пограничных переходах, в том числе на погранпереходах Артык, Сарахс и Алтын Асыр между Туркменистаном и Ираном.

Грузовики МДП, которым таможня разрешила пользоваться зелеными полосами TIR-EPD, проходят только сканирование и проставление штампов в своих книжках МДП. Это позволяет пройти экспресс-таможенный контроль, что значительно сокращает время ожидания на границе и транспортные расходы. ///IRU, 8 августа 2023 г.

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