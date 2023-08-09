Бодрум – Любимое Направление Туристов

Бодрум, главное летнее направление Турции, ждет туристов, желающих провести последний летний отпуск.

Что касается летнего отдыха в Турции, одним из самых вдохновляющих направлений является Бодрум, потрясающий район Мугла, расположенный на слиянии Средиземного и Эгейского морей. С его захватывающими пейзажами и прекрасными природными и историческими достопримечательностями, Бодрум принимает миллионы туристов каждый год, представляя собой смесь гламурной роскоши и спокойного образа жизни, характерного для турок. Яркая и всемирно известная ночная жизнь Бодрума, красивые пристани для яхт и уникальные впечатления от голубых круизов до дайвинга предлагают бесконечное разнообразие, которое может удовлетворить все ожидания от путешествий. Кроме того, в ресторанах региона подают великолепные образцы турецкой и мировой кухни. Мы собрали уникальные впечатления от этого конкретного направления, которое также станет новейшим дополнением к путеводителю Мишлен в ноябре этого года.

Необычайные приключения в бирюзовых водах

Прекрасные бухты с лесными пейзажами, золотой песок, пляжи, отмеченные Голубым флагом, и чистая вода — вот лишь несколько отличительных черт Бодрума. Каждая дорога в этом живописном районе ведет к красивой бухте. Вы можете дополнить свои водные приключения в одном из многочисленных пляжных клубов, наслаждаясь солнцем и фантастической погодой на знаменитых пляжах Бодрума, таких как Гюмбет, Битез и Тюркбюкю. Бодрум, родина концепции голубых круизов в Турции, ежегодно принимает бесчисленное количество моряков на уникальных турецких гулетах и яхтах, скользящих по ослепительно бирюзовым бухтам. Гюмюшлюк, Битез, Ялыкавак, Аспат, Дженнет и залив Яссос являются одними из самых популярных бухт для голубых круизов. Вы также можете пришвартовать свою лодку к одной из живописных гаваней Бодрума и насладиться пребыванием в городе.

Роскошный выбор жилья

Пятизвездочное гостеприимство мирового класса и варианты размещения премиум-класса, благодаря которым вы почувствуете себя особенно высоко среди множества прелестей Бодрума. От крупных международных отелей до турецких гостиничных сетей и бутик-отелей до роскошных курортов, Бодрум обладает беспрецедентной вместимостью. Изысканные и комфортабельные номера ждут посетителей в отелях Бодрума, оснащенных современными удобствами, VIP-услугами и привилегированными гостиничными услугами, такими как спа-салоны, частные пляжи и бассейны. Кроме того, многие всемирно известные рестораны находятся в роскошных отелях Бодрума.

Кулинарная остановка туркеанцев

Бодрум отражает изобилие турецкой кухни на своих столах благодаря богатой и вкусной кулинарной культуре региона. Бодрум известен аутентичными ресторанами, где подают блюда из свежей зелени, морепродуктов и эгейских деликатесов, а также заведениями общественного питания, где представлены лучшие образцы мировой кухни. Бодрум, наряду с Измиром, станет одним из новейших направлений на карте Турции гида Мишлен в этом году с его глубоко укоренившейся эгейской и средиземноморской кухней. 9 ноября 2023 года на специальной церемонии в Стамбуле будут объявлены рестораны, отмеченные звездами Мишлен в Бодруме. Поужинав в одном из ресторанов на выбор, вы сможете насладиться уникальным опытом Мишлен, дополненным захватывающими дух закатами Бодрума.

Путешествие в историю с великолепными остатками прошлого

Бодрум — волшебное место, напоминающее музей под открытым небом, с его впечатляющими руинами и узкими улочками, пропитанными историей. Благодаря кристально чистым водам, прекрасным пляжам и слоям истории город предоставляет посетителям незабываемые возможности для исследования. Бодрум был свидетелем различных цивилизаций, таких как Карийская, Персидская, Греческая, Римская, Восточно-Римская и Османская империи. Основные останки этих эпох также можно найти в городе. Рыцари Родоса построили Бодрумский замок в 15 веке, а Бодрумский подводный музей, расположенный в замке, входит в число мест, предлагающих лучшее понимание исторической ценности Бодрума. Многие артефакты, в том числе останки кораблекрушений, обнаруженные в Турции, можно увидеть в музее, получившем награду «Европейский музей года» в 1995 году. обязательно нужно увидеть в Бодруме.///nCa, 9 августа 2023 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)

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