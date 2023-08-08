В Японском университете Цукуба откроются курсы туркменского языка

С сентября 2023 года в Японском университете Цукуба, который тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями Туркменистана, начнутся курсы туркменского языка для японских и иностранных студентов, сообщает Посольство Туркменистана в Токио.

Занятия будет проводить Масахиро Оку, научный сотрудник Университета Цукуба. Курсы могут посещать все те, кто заинтересован в изучении туркменского языка, литературы и культуры туркменского народа.

В рамках продвижения туркменского языка в Японии в июле 2023 года Масахиро Оку и выпускница факультета японского языка Туркменского национального института мировых языков имени Д.Азади Дженнет Розыкулиева подготовили новое учебное пособие “Туркменский разговорник на японском языке”.

Следует также отметить, что 26 мая и 27 июня 2023 года профессор Японского университета Цукуба Тошинобу Усуяма, а также научный сотрудник этого университета Масахиро Оку прочитали специальные лекции для студентов факультета японского языка ТНИМЯ.

Лекции охватывали различные темы, включая сравнение японского и туркменского языков, и были организованы в рамках проекта по развитию человеческих ресурсов Фонда “Ниппон” в Центральной Азии и Японии (проект NipCA). ///nCa, 8 августа 2023 г.

#Туркменский_язык, #Университет_Цукуба, #Туркмено-японские_отношения