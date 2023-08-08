Казахстанская модель действительно может спасти Афганистан

Анализ nCa

Недавно Казахстан посетила афганская делегация во главе с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли движения “Талибан” Нуруддином Азизи.

Делегация Афганистана в составе 350 человек приняла участие в бизнес-форуме, продемонстрировала свою продукцию и услуги и провела множество встреч. Результатом стало подписание деловых соглашений на сумму около 200 миллионов долларов США. — Это был огромный успех.

Подобный подход легко воспроизвести, и в нем кроется большая возможность спасти Афганистан. Можно назвать «Казахстанской моделью для Афганистана».

Вот основные составляющие казахстанской модели:

Казахстан разрешил послу движения “Талибан” начать работу в Астане, не затрагивая вопроса о признании действующего режима. Этот механизм принят и многими другими странами. Основополагающим принципом здесь выступает фундаментальное право народа Афганистана на признание, даже если признание того или иного правительства является коллективным решением мирового сообщества. Установив рабочие отношения с движением “Талибан”, Казахстан фактически признал народ Афганистана и острую необходимость его срочного спасения. Казахстан разъяснил, что деловые контакты и отношения являются двусторонним вопросом, и никаких юридических препятствий для них не существует. Казахстан является крупным поставщиком основных продовольственных товаров в Афганистан. По данным пресс-службы Министерства торговли Республики Казахстан, за прошедший год объем поставок казахстанской муки в Афганистан увеличился на 52% (с 895,126 тыс. тонн в 2021 году до 1,3 млн тонн в 2022 году), пшеницы – на 20% (с 571,704 тыс. тонн в 2021 году до 686,729 тыс. тонн в 2022 году), подсолнечного масла – в 6,2 раза (с 2,825 тыс. тонн в 2021 г. до 17,576 тыс. тонн в 2022 г.), также начался экспорт ржи. Казахстан поставляет льняное семя в Афганистан. —– Обеспечивая афганцев продовольствием, Казахстан помогает предотвратить гуманитарный кризис. В ходе визита афганская сторона продемонстрировала более 400 наименований своей продукции. Из них около 80% ковров, которые они привезли с собой, были проданы посетителям выставки. Более того, были подписаны соглашения о регулярных поставках ковров ручной работы в Казахстан. — Это принесло не только непосредственную выгоду афганской стороне, но и обеспечит средства к существованию большому числу ковроткаческих предприятий в Афганистане, поскольку это трудоемкая отрасль. Существует также аспект человеческой психологии, который остается невысказанным, но полностью понятым. —– Если талибы наладили с кем-то выгодное экономическое взаимодействие, они будут дорожить этими связями. Это создаст некоторые незначительные рычаги воздействия при ведении переговоров с Талибами. С другой стороны, если талибы почувствуют, что им нечего терять (например, заморозят их законные средства без какой-либо юридически обоснованной причины и запретят им пользоваться международными платформами), они могут ужесточить свою позицию. Есть еще один фактор, который требует признания, нравится нам это или нет. —– До 2021 года (во времена режимов Карзая и Гани) наркоэкономика составляла почти 14% ВВП Афганистана. С возвращением талибов в августе 2021 года культивирование мака сократилось примерно на 90%. Запрет, введенный движением “Талибан”, почти полностью уничтожил мак в Гильменде и Нангахаре, двух основных районах производства. Вместе с тем талибы удивительно эффективно поддерживают оживленную торговлю и экспорт важнейших полезных ископаемых, принимают плодотворные меры по стабилизации афганской экономики, значительно снизилась коррупция в налоговой и таможенной сферах, а ежегодный доход составил около 2 миллиардов долларов — то же самое, что делал Афганистан в гораздо более благоприятных международных условиях. Для того, чтобы избавить мир от поставок наркотиков из Афганистана, крайне важно дать людям возможность обрести альтернативные экономические возможности на низовом уровне.

Было бы очень полезно, если бы страны Большой Центральной Азии и Ближнего Востока могли предложить свои собственные версии казахстанской модели спасения Афганистана. Поступая таким образом, они оказали бы большую услугу не только народу Афганистана, но и своему собственному народу.

Кроме того, внимательные наблюдатели могут отметить, что длина мешковатых брюк талибов в целом увеличилась, а длина их бород уменьшилась по сравнению с тем временем, когда они в последний раз были у власти. И их дети, по большей части, ходят в англоязычные средние школы в дополнение к традиционным медресе. Это несколько более мягкая версия “Талибана”, обладающая потенциалом для продуктивного взаимодействия с миром.

Вместо того, чтобы искать способы свержения талибов (в очередной раз), целесообразнее было бы побудить их сгладить некоторые острые углы своей идеологии, взаимодействуя с ними экономически.

Перед нами только два варианта:

Либо мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сокрушить Талибан, и, поступая таким образом, мы вызываем массовую, неудержимую волну беженцев в Европу, рынки сновая наводнят афганские наркотики, а все население Афганистана будет обречено на мучительную гибель. Либо мы будет осторожно взаимодействовать с талибами, предоставляя им все больше возможностей для получения средств к существованию, облегчая страдания народа. Вероятно роста экономической зависимости Талибана от внешнего мира, склонит движение к пересмотру некоторых жестких интерпретаций религиозных положений. /// nCa, 8 августа 2023 г. [источник фото – Press.kz]

#Афганистан, #Казахстан, #торговля