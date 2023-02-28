Внезапно в Турции произошло так много землетрясений – почему?

nCa Report

Еще одно землетрясение магнитудой 5,6 произошло в тех же южных регионах Турции 27 февраля 2023 года, где массовые жертвы и разрушения были вызваны четырьмя сильнейшими землетрясениями 6 и 7 февраля.

С тех пор менее чем за три недели в 11 провинциях Турции было зарегистрировано более 10000 подземных толчков. Это одна из самых продолжительных серий сейсмических толчков, зарегистрированных в истории.

Почему?

Почему в Турции происходит так много землетрясений? — На этот вопрос существует множество ответов, но ни один не считается удовлетворительным в достаточной степени.

Тем не менее, стоит прислушаться к некоторым объяснениям, предложенным экспертами.

UNDRR (Управление Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности бедствий) является всемирно уважаемым органом по вопросам землетрясений и других стихийных бедствий и способов борьбы с ними.

Статья, написанная Дженни Дженкинс и первоначально опубликованная изданием The Conversation 7 февраля 2023 года, доступна на PreventionWeb, веб-сайте, управляемом UNDRR. В материале представлены некоторые объяснения.

Статья Дженни Дженкинс

https://www.preventionweb.net/news/turkey-syria-earthquakes-seismologist-explains-what-has-happened#:~:text=Why%20this%20happened%20here,Anatolian%2C%20Arabian%20and%20African%20plates

Она пишет: «Этот район Турции подвержен землетрясениям, поскольку он расположен на пересечении трех тектонических плит, составляющих земную кору: Анатолийской, Арабской и Африканской плит. Аравия движется на север в Европу, в результате чего Анатолийская плита (на которой расположена Турция) смещается на запад».

«Движение тектонических плит усиливает давление на зоны разломов на их границах. Именно внезапное ослабление этого давления вызывает землетрясения и сотрясение земли», – пишет Дженкинс.

Она объясняет: «Это последнее землетрясение, вероятно, произошло на одном из крупных разломов, отмечающих границы между Анатолийской и Аравийской плитами: либо Восточно-Анатолийский разлом, либо Трансформационный разлом Мертвого моря. Оба они являются «разломами удара-скольжения», что означает, что они допускают некоторое движение плит, движущихся мимо друг друга».

Далее Дженни Дженкинс делает важный вывод: «Мы склонны думать, что энергия землетрясений исходит из одного места, или эпицентра, но на самом деле они вызваны движением вдоль области разлома. Чем сильнее землетрясение, тем больше площадь разлома, который переместится. Для чего-то такого сильного, как эта магнитуда в 7,8 балов, вероятно, имело место движение на площади примерно 190 км в длину и 25 км в ширину. Это означает, что землетрясение будет ощущаться на очень большой площади».

Ее объяснение «афтершоков» также важно: «После крупных землетрясений будет много более мелких землетрясений, известных как афтершоки, поскольку кора приспосабливается к изменениям напряжения. Это может продолжаться от нескольких дней до нескольких лет после первоначального события. В первые 12 часов после первоначального подземного толчка на юго-востоке Турции [6 февраля 2023 года] уже произошли три других землетрясения магнитудой выше 6,0. Первым был толчок магнитудой 6,7, который произошел всего через 11 минут после первого толчка, и были сотни повторных толчков меньшей магнитуды».

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Университет штата Северная Каролина (Колледж природных ресурсов) – еще один источник, который серьезно занимается смежными предметами. Статья на их веб-сайте, написанная Эндрю Муром и опубликованная 23 февраля 2023 года, объясняет, почему эти землетрясения в Турции были такими смертоносными.

Почему землетрясения в Турции и Сирии были такими разрушительными

https://cnr.ncsu.edu/news/2023/02/turkey-syria-earthquakes/#:~:text=witnessing%20in%20Turkey.%E2%80%9D-,Turkey%20is%20one%20of%20the%20world’s%20most%20active%20earthquake%20zones,plates%20%E2%80%94%20the%20Arabian%20and%20Eurasian

Эндрю Мур проконсультировался с Эшли Кабас, доцентом кафедры гражданского строительства и экологической инженерии, научным сотрудником Центра геопространственной аналитики, чтобы получить экспертное заключение.

Вот некоторые фрагменты из его беседы с Кабас:

Эшли Кабас рассказала, что огромная сила недавних землетрясений создала “идеальный рецепт для возникновения сильных движений грунта”.

Кабас использует геопространственную аналитику для характеристики движений грунта при землетрясениях и влияния пространственной изменчивости осадочных отложений на интенсивность сотрясения и деформации грунта. Более конкретно, ее исследовательская группа разрабатывает прогностические модели реакции грунтов и фундаментных систем на сейсмическую нагрузку.

«Поскольку эпицентры этих неглубоких землетрясений большой магнитуды располагались вблизи густонаселенных городов, а разрыв разлома простирался примерно на 186 миль, многие населенные пункты и системы гражданской инфраструктуры подверглись сильному сотрясению грунта», – сказал Кабас.

Она добавила: «Я думаю, что наблюдения и анализы исследовательских групп на местах предоставят столь необходимую информацию, чтобы полностью понять усугубляющиеся последствия, которые привели к разрушениям, свидетелями которых, к сожалению, является весь мир в Турции».

Турция является одной из самых активных сейсмических зон в мире, поскольку она расположена на Анатолийской плите, которая сдавливается на запад в результате столкновения двух тектонических плит — Аравийской и Евразийской – в северном направлении.

Когда эти плиты проходят мимо друг друга, они застревают на своих краях из-за трения и нарастания давления. Когда давление, наконец, ослабевает, происходит землетрясение, вызывающее волны энергии, которые заставляют землю сотрясаться.

Землетрясение вызывает горизонтальные и вертикальные колебания, которые могут привести к деформациям балок, колонн и других элементов зданий. Нарушение целостности этих структурных элементов может в конечном итоге привести к разрушению.

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Лиззи Розенберг в своей статье, опубликованной изданием GreenMatters 21 февраля 2023 года, пытается пролить некоторый свет на животрепещущий вопрос: почему в Турции происходит так много землетрясений?

Почему в Турции происходит так много землетрясений? Жители пострадали от еще одного смертельного подземного толчка

https://www-greenmatters-com.translate.goog/news/why-are-there-so-many-earthquakes-in-turkey?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp

Розенберг пишет:

Хотя Турция имеет относительно богатую историю сейсмической активности, восточноевропейская нация явно переживает ее усиление в последние недели. Но, по мнению сейсмологов, в будущем Турцию ожидало бы крупное землетрясение, и оно должно было произойти скорее раньше, чем позже.

По данным ABC News, Турция лежит на вершине четырех тектонических плит, причем евразийские плиты создают трение с Аравийской и Африканской плитами. ABC сравнивает Турцию с бананом, который выдавливают из кожуры.

“Это давление, по сути, вытесняет Турцию на запад, в Эгейское море”, – заявил профессор геологии Университета Святого Лаврентия Александр Стюарт в эфире ABC News.

И более того, Турция скользит вдоль самой сейсмически активной зоны разломов в мире, зоны Северо-Анатолийского разлома и зоны Восточно-Анатолийского разлома, которые простираются через Сирию. Поэтому неудивительно, что Турция входит в число 20 процентов стран, переживших смертельное землетрясение.

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Это касается не только Турции и Сирии. Заметные землетрясения происходят почти ежедневно во многих других частях мира.

Итак, можем ли мы предсказывать землетрясения?

Еще одна статья в The Conversation, опубликованная 16 февраля 2023 года phys.org под лицензией Creative Commons, попыталась ответить на этот вопрос. Она написана Гарольдом Тобином. Он является профессором сейсмологии и геоопасности Вашингтонского университета и возглавляет Тихоокеанскую северо-западную сейсмическую сеть.

Предсказать землетрясение невозможно, но долгосрочные прогнозы и краткие предупреждения после начала толчка возможны

https://phys.org/news/2023-02-earthquake-longer-term.html

Вот несколько отрывков из статьи Тобина:

Могут ли ученые предсказать конкретное землетрясение? — Проще говоря, нет. Наука еще не нашла способа эффективно прогнозировать землетрясения. Прогноз должен указывать время, место и магнитуду — и все это должно быть достаточно конкретным, с достаточным предварительным уведомлением, чтобы иметь смысл.

Например, если я прогнозирую, что в 2023 году в Калифорнии произойдет землетрясение, это, безусловно, сбудется, но бесполезно, потому что в Калифорнии ежедневно происходит множество небольших землетрясений. Или представьте, что я предсказываю землетрясение магнитудой 8 или выше на северо-западе Тихого океана. Это почти наверняка верно, но не уточняется, когда именно, так что это бесполезная информация.

Землетрясения происходят потому, что медленные и устойчивые движения тектонических плит вызывают накопление напряжений вдоль разломов в земной коре. Разломы на самом деле представляют собой не линии, а плоскости, уходящие на многие мили вглубь земли. Трение из-за огромного давления от веса всей вышележащей породы удерживает эти разломы вместе.

Землетрясение начинается в каком-нибудь маленьком месте разлома, где напряжение преодолевает трение. Две стороны проскальзывают мимо друг друга, причем разрыв распространяется со скоростью мили или двух в секунду. Трение двух сторон друг о друга на плоскости разлома посылает волны движения породы во всех направлениях. Подобно ряби на пруду после того, как вы бросаете в него камень, именно эти волны заставляют землю дрожать и наносят ущерб.

Большинство землетрясений происходят без предупреждения, потому что разломы застревают — они замкнуты и неподвижны, несмотря на напряжение движущихся плит вокруг них, и поэтому бесшумны до тех пор, пока не начнется этот разрыв. Сейсмологи пока не обнаружили ни одного надежного сигнала до этого первоначального разрыва.

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Геологическая служба США (USGS) также предлагает ответ на тот же вопрос – можно ли предсказывать землетрясения?

Можете ли вы предсказывать землетрясения?

https://www.usgs.gov/faqs/can-you-predict-earthquakes#:~:text=No.,time%20in%20the%20foreseeable%20future.

Вот ответ:

Нет. Ни Геологическая служба США, ни какие-либо другие ученые никогда не предсказывали сильного землетрясения. Неизвестно, возможно ли будет предсказывать землетрясения в будущем. Ученые Геологической службы США могут рассчитать вероятность того, что произойдет значительное землетрясение в определенном районе в течение определенного периода лет.

Прогноз землетрясения должен определять 3 элемента: 1) дату и время, 2) местоположение и 3) магнитуду.

Да, некоторые утверждают, что могут предсказывать землетрясения, но вот причины, по которым их заявления ложны:

Они не основаны на научных доказательствах, а землетрясения являются частью научного процесса. Например, землетрясения не имеют ничего общего с облаками или телесными болями.

Они не определяют все три элемента, необходимые для прогнозирования.

Их прогнозы настолько общие, что всегда может произойти подходящее землетрясение; например, (а) Где-то в США в ближайшие 30 дней произойдет землетрясение магнитудой М4. (b) Сегодня на западном побережье США произойдет землетрясение магнитудой M2.

Если случается землетрясение, которое отдаленно соответствует их прогнозу, они заявляют об успехе, даже если один или несколько из предсказанных элементов сильно отличаются от того, что произошло на самом деле, поэтому это неудачный прогноз.

Прогнозы (не ученых) обычно начинают циркулировать в социальных сетях, когда происходит что-то, что считается предвестником землетрясения в ближайшем будущем. Серию небольших землетрясений, увеличение содержания радона в местной воде, необычное поведение животных также нельзя считать предвестником крупных землетрясений.

К сожалению, большинство таких предвестников часто происходят без последующего землетрясения, поэтому реальный прогноз невозможен. Вместо этого, если есть научное предположение, прогноз может быть сделан в вероятностных терминах.

Прогноз землетрясения был сделан в Китае несколько десятилетий назад на основе небольших землетрясений и необычной активности животных. Многие люди предпочли тогда переночевать вне своих домов и, таким образом, спаслись, когда действительно произошло главное землетрясение, вызвавшее масштабные разрушения. Однако за этим типом сейсмической активности редко следует сильное землетрясение, и, к сожалению, большинство землетрясений вообще не имеют предшествующих событий. Следующее крупное землетрясение в Китае не имело предвестников, и тысячи людей погибли.

Геологическая служба США сосредотачивает свои усилия на долгосрочном смягчении последствий землетрясений и помогает повысить безопасность сооружений, а не пытается выполнить краткосрочные прогнозы. /// nCa, 28 февраля 2023 г.