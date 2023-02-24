Туркменистан начинает налаживать партнерские отношения с международными медиа-домами

Согласно информации, опубликованной Orient.tm , Туркменистан начал процесс налаживания партнерских отношений с несколькими международными медиа-домами.

23 февраля 2023 года состоялась онлайн-встреча с телеканалом RT (Russian Today). С туркменской стороны в переговорах приняли участие представители международного информационного центра и министерства иностранных дел. RT представляли старший продюсер службы международного сотрудничества Russia Today Яна Александрова, заместитель исполнительного директора департамента международного сотрудничества телеканала Карина Меликян, главный продюсер видеоагентства Ruptly Мария Антоненко и продюсер по работе с региональными телерадиокомпаниями Ruptly Вартан Хачатурян.

Днем ранее состоялись переговоры с Ихтишамом Нибатулахом, менеджером по международным коммуникациям Al Jazeera «Aljazeera Media Network».

Международный информационный центр Туркменистана работает в структуре Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

Предложения о партнерстве достаточно гибкие и могут включать возможность обмена информацией и другими материалами.

Тем временем посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов встретился с председателем правления медиахолдинга “Хабар” Бериком Уали, чтобы обсудить возможности партнерства с туркменскими медиа-агентствами. АО “Агентство “Хабар” – государственное телевизионное объединение каналов, вещающих на казахском, русском и английском языках – это “Хабар”, круглосуточный новостной канал “Хабар 24”, спутниковый канал Kazakh TV и киноканал EL ARNA.

Некоторые СМИ и новостные службы Туркменистана уже заключили партнерские соглашения с Euronews, Xinhua, China Daily, Trend, Report, CGTN, BelTA и т.д. /// nCa, 24 февраля 2023 г.