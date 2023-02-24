Частота международных рейсов “Туркменских авиалиний” возвращается к допандемийному уровню  – на онлайн–покупку билетов действует скидка в 2,5%

Согласно новостным сюжетам медиа-дома «Turkmenportal», частота полетов Туркменских авиалиний возвращается к уровню, существовавшему до пандемии Covid.

Также были объявлены цены на билеты в один конец по нескольким направлениям.

С 19 марта туркменская авиакомпания возобновит полеты в международный аэропорт Пекина (PEK), откуда на начальном этапе рейсы будут выполняться два раза в неделю.

С 17 января 2023 года все пассажиры, направляющиеся в Китай, должны предоставить бумажный (распечатанный) результат ПЦР-теста на официальном языке страны отправления или на английском языке.

С 20 марта авиакомпания “Туркменские авиалинии” вновь начнет выполнять рейсы в Лондон (аэропорт Станстед) с частотой один раз в неделю.

С 25 марта авиакомпания планирует начать рейсы в Стамбул на ежедневной основе. Turkish Airlines также с 24 марта будет ежедневно выполнять рейсы из Стамбула в Ашхабад.

С конца марта 2023 года «Туркменские авиалинии» сократят количество рейсов по маршруту Ашхабад-Казань до одного раза в неделю.

При онлайн-покупке билетов предоставляется скидка в размере 2,5%.

Цены на билеты в один конец по состоянию на 22 февраля 2023 года

Ашхабад (ASB) — Дубай (DXB): 3892 маната 60 тенге

Ашхабад (ASB) — Франкфурт-на-Майне (FRA): 8023 маната 80 тенге

Ашхабад (ASB) — Стамбул (IST): 4877 манат 50 тенге

Ашхабад (ASB) — Москва (DME): 4910 манат 80 тенге

Ашхабад (ASB) — Казань (KZN): 4886 манат 30 тенге

Казань (KZN) — Ашхабад (ASB): 4823 маната 30 тенге

Москва (DME) — Ашхабад (ASB): 4876 манат 90 тенге

Ашхабад (ASB) – Пекинский столичный международный аэропорт (PEK): 9280 манат

Ашхабад (ASB) – Лондон (аэропорт Станстед): 8926 манат

Контактные данные авиакомпании «Turkmenistan Airlines»

Ашхабад, ул. Огузхана, 211

Телефон: (+99312) 39-17-17, 39-17-18, 39-17-19, 39-17-20, факс: 95-73-91

email: gavs@turkmenarlines.com

Веб-адрес: https://turkmenistanairlines.tm/

/// nCa, 24 февраля 2023 г.