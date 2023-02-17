Туркменистан предоставляет льготы для МДП грузоперевозок

Государственная таможенная служба Туркменистана интегрировала с таможенной информационной системой «ASYCUDA World» информационную систему «TIR-EPD».

TIR-EPD была разработана Международным союзом автомобильного транспорта (IRU) и работает в соответствии с Таможенной конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (1975)

В настоящее время на основании предварительных электронных данных, полученных через информационную систему «TIR-EPD», оформление таможенных деклараций осуществляется автоматически и бесплатно в информационной системе «ASYCUDA World», без использования услуг таможенного брокера, сообщает Государственная Таможенная Служба Туркменистана.

Кроме того, таможенный контроль автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов с использованием книжки МДП (TIR), осуществляется в приоритетном порядке через специально созданные «Зеленые коридоры» на таможенных постах, расположенных в пунктах пропуска через государственную границу.///nCa, 17 февраля 2023 г.