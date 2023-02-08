В Москве состоялись консультации секретарей совбезов по афганской проблематике

В Москве состоялась пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике, сообщает пресс-служба Совета Безопасности России.

В ней приняли участие высокие представители, курирующие вопросы безопасности, из Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«На заседании предложен ряд дополнительных практических мер, направленных на наращивание совместных действий на антитеррористическом направлении, а также на пресечение каналов финансирования терроризма, на активизацию сотрудничества в области борьбы с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также на недопущение нелегальной миграции», – отмечается в пресс-релизе.

Также участники встречи подчеркнули важность выполнения действующими властями Афганистана международных обязательств по противодействию терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, формированию этнополитически сбалансированного правительства и соблюдению прав человека.

Подчеркнута значимость объединения усилий в решении сложных задач в сфере безопасности, продолжении конструктивного диалога и поиска эффективных решений, адекватных вызовам и угрозам, исходящим с территории Афганистана.

Стороны договорились о продолжении практики проведения многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике на ежегодной основе.///nCa, 8 февраля 2023 г.