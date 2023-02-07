Центральная Азия отправляет команды спасателей в Турцию

Центральноазиатские страны, как и весь мир, отозвались на беды пострадавшей от многочисленных землетрясений Турции.

Туркменистан отправил в Турцию группу помощи и предметы первой необходимости для пострадавших от землетрясения.

Спасатели МЧС Казахстана прибыли во вторник 7 февраля в Газиантеп.

В составе отряда спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

На вооружении у сотрудников МЧС спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника.

Группа укомплектована как необходимым оборудованием, так и опытными спасателями с многолетним богатым опытом в спасательных операциях.

63 спасателя из Кыргызстана отправились в Турцию для проведения поисковых работ и спасения людей, оказавшихся под завалами, а также для расчистки завалов. Кроме того, к поисковым работам пострадавших под развалинами будут привлечены 2 обученные собаки Государственного центра подготовки спасателей. В состав спасательной команды входят спасатели, медицинские работники, психологи и кинологи.

Узбекистан направил в Турцию гуманитарный груз и поисково-спасательные отряды МЧС. В процессе ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции будут задействованы спецтехника и кинологические расчёты МЧС. Как сообщают узбекские СМИ, всего в Турцию направляется 60 спасателей и 3 единицы аварийно-спасательной техники.

50 спасателей Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Таджикистана с наборами специальных аварийно-спасательных оборудований отправились в Турцию.

В состав отряда входят спасатели высокой квалификации, врач-хирург и травматолог.

Вместе со спасательным отрядом, от имени Правительства Республики Таджикистан будет направлена гуманитарная помощь первой необходимости. ///nCa, 7 февраля 2023