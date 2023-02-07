Итоговый документ Ашхабадской конференции «Диалог – Гарантия Мира» объявлен официальным документом 77-ой сессии ГА ООН

Итоговый документ Международной конференции «Диалог – гарантия мира», состоявшейся в Ашхабаде 11 декабря 2022 года в рамках Ашхабадской международной недели, опубликован на шести официальных языках ООН (A/77/651) в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 14 Повестки дня «Культура мира».

С документом можно ознакомиться здесь: https://un.mission.gov.tm/en/news/109873

В документе участники Международной конференции «Диалог — гарантия мира» поддержали продвигаемую Туркменистаном Глобальную инициативу «Диалог — гарантия мира», нацеленную на объединение усилий международного сообщества в укреплении традиций мирного и доверительного сосуществования народов мира, продвижении мировоззренческих взглядов и традиций сохранения и поощрения мира, глобальном продвижении культуры мира и доверия в международных отношениях, уважения и соблюдения принципов Устава Организации Объединенных Наций.

Они также поприветствовали в этой связи объявление Генеральной Ассамблеей ООН 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира. ///nCa, 6 февраля 2023 г.