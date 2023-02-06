Как оказать помощь жертвам землетрясения в Турции и Сирии

Два землетрясения, последовавших друг за другом в понедельник утром, посеяли хаос в Сирии и Турции. Пострадали девять провинций Турции и число погибших уже достигло 1200.

Мощное землетрясение силой 7,8 бала по шкале Рихтера произошло вдоль Восточно-Анатолийской линии разлома, которую эксперты давно определили как очень опасную.

Народ и правительство Турции делают все возможное, чтобы обеспечить все необходимое, но это катастрофа колоссального масштаба. Мир должен внести свой вклад как можно скорее во всех отношениях. Службы и организации по оказанию чрезвычайной помощи по всему миру уже начали прибывать в Турцию.

Турецкое правительство объявило, что всем журналистам, желающим осветить события, связанные с землетрясением и ликвидацией последствий, будет разрешен безвизовый въезд в страну.

Это гонка со временем. Совершенно определенно, это гонка со временем.

Для любого, кто хочет помочь или принять какое-либо участие в работе по оказанию чрезвычайной помощи, требуются три категории помощи:

Поиск и спасение – поиск и спасение жертв, которые погребены под обломками.

Еда и жилище – выжившие остро нуждаются в еде и жилище, особенно из-за суровой зимы.

Медицинская помощь – требуется два вида медицинской помощи: 1. Хирургическая и медицинская поддержка для пострадавших, в том числе с переломами; 2. Другая медицинская поддержка для людей с хроническими заболеваниями, которые ежедневно нуждаются в постоянном приеме лекарств.

Международный Голубой Полумесяц объявил о необходимости следующих предметов помощи:

Десятки тысяч палаток

Обогреватели для палаток

Десятки тысяч одеял

Термоодежда

Готовая к употреблению пища, по меньшей мере, на 5000 человек

Основные аптечки первой помощи

Службы Голубого Полумесяца уже присутствуют в районах, пострадавших от землетрясения. Их сотрудники и волонтеры активно работают во всех девяти провинциях в зоне землетрясения, а основная команда находится в Газиантепе.

Контакты для связи с ними в целях координации усилий по оказанию помощи:

Музаффер Бака, вице-президент, +90 532 2344229, mbaca@ibc.org.tr

Альпер Мави, координатор региональных программ IBC в Газиантепе, +90 538 5159806, Alper.mavi@ibc.org.tr

Веб–сайт IBC – http://www.ibc.org.tr/

Есть много других способов, как можно внести свой вклад в работу по оказанию помощи, но, пожалуйста, будьте осторожны с мошенниками. Проверьте и перепроверьте, прежде чем совершать какие-либо денежные переводы./// nCa, 6 февраля 2023 г.