ЕАБР профинансирует проект гидроэлектростанции в Кыргызстане

Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует строительство и эксплуатацию гидроэлектростанции «Куланак» мощностью 100 МВт в Кыргызстане и стоимостью около 118 млн.долл.США.

Среднегодовая выработка электроэнергии на ГЭС «Куланак» 435 млн кВт*ч.

Новый объект возобновляемого источника энергии (ВИЭ) будет размещен на реке Нарын вблизи села Куланак Нарынской области Кыргызской Республики, на территории общей площадью 485,41 га.

Сам проект в соответствии с международными принципами кредитования Ассоциации кредитного рынка (Loan Market Association) признан в качестве «зеленого». Его реализация позволит предотвратить выброс 346,4 тыс. тонн парниковых газов в год.

Стоимость проекта составляет 117 989 262 долларов США. В финансировании строительства и эксплуатации ГЭС «Куланак» также планируется участие Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР). ЕАБР и РКФР планирует финансировать Проект на паритетной основе.

Чем проект важен для Кыргызстана и Центральной Азии?

Запуск ГЭС «Куланак» позволит укрепить позиции Кыргызстана на рынке электроэнергии в Центральной Азии, в том числе сократив энергодефицит в Нарынской области, где действует только одна ГЭС мощностью 40 МВт, а также повысить уровень энергетической безопасности страны.

«ГЭС „Куланак“ не просто крупный проект в рамках реализации Страновой стратегии ЕАБР в Кыргызской Республике, но одно из важных звеньев мегапроекта ЕАБР „Водно-энергетический комплекс Центральной Азии“. Ввод новых 100 МВт генерации в Кыргызстане снизит дефицит мощности в энергетической системе страны. Это также положительно повлияет и на возможности регулирования суточного графика нагрузки, связанного с работой солнечных станций и ветрогенерации, масштабный ввод которых запланирован во всех странах Центральной Азии», — пояснил заместитель председателя Правления ЕАБР Руслан Даленов.

Как подчеркнул Руслан Даленов, сооружение ГЭС позволит снизить дефицит электроэнергии в Кыргызстане и улучшит режим работы водохранилищ в интересах орошаемого земледелия.

Ввод новой ГЭС увеличит площади орошаемых земель сельскохозяйственного назначения в регионе в 1,5 раза, до 6 769 га.///nCa, 3 февраля 2023 г.