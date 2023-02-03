Итоговый документ Ашхабадской встречи Диалога женщин стран Центральной Азии опубликован в качестве документа ООН

Итоговый документ ежегодного заседания Диалога женщин стран Центральной Азии, которое состоялось в Ашхабаде 10 декабря 2022 года, опубликован на шести официальных языках ООН (А/77/698) в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает постоянное представительство Туркменистана при ООН.

Документ подпадает под пункты повестки дня 18 «Устойчивое развитие», 26 «Улучшение положение женщин» и 61 «Зона мира, доверия и сотрудничества Центральной Азии».

С документом можно ознакомиться здесь: https://un.mission.gov.tm/ru/news/109676

Диалог женщин стран ЦА стал эффективной платформой для обмена мнениями и опытом,

наилучшей мировой практикой в деле расширения прав и возможностей женщин и девушек, повышения уровня их участия в политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной жизни общества.

На декабрьской встрече в Ашхабаде Диалог представил четкие направления дальнейшего взаимодействия. В их числе – повышение уровня участия женщин в политических и социально-экономических преобразованиях; расширение представленности женщин в органах государственной власти, повышение качества жизни женщин и девочек, в том числе в сельской местности; поддержка женского предпринимательства, предупреждение и преодоление гендерно мотивированного насилия во всех сферах и многое другое. ///nCa, 3 февраля 2023 г.