Туркменистан и Словения проведут заседание межправительственной комиссии, рассматривают возможность визитов на высшем уровне

В конце марта 2023 года в Любляне состоится очередное заседание Межправительственной туркмено-словенской комиссии по экономическому сотрудничеству. Вопросы подготовки встречи были обсуждены в ходе рабочего визита в Словению аккредитованного в этой стране Посла Туркменистана Батыра Ниязлиева (с резиденцией в Москве), сообщает Посольство Туркменистана в РФ.

На полях заседания комиссии также пройдут встречи членов туркменской делегации с представителями министерств и ведомств Словении.

В ходе своего визита, организованного по приглашению президента Словении Наташи Пирц Мусар и премьер-министра Роберта Голоба, туркменский полпред провел короткую протокольную встречу с министром иностранных дел Словении Таней Файон, а также встретился с руководителями отдела Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии и департамента экономического сотрудничества МИД Словении.

Стороны выразили заинтересованность в активизации туркмено-словенского сотрудничества, в том числе в контексте рассмотрения возможности двусторонних визитов на высшем уровне в текущем году.

В ходе состоявшихся переговоров со словенскими дипломатами были обсуждены вопросы развития туркмено-словенского партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Была отмечена важность проведения политических консультаций на уровне руководителей внешнеполитических ведомств двух стран, констатирована целесообразность расширения двусторонней договорно-правовой базы. ///nCa, 1 февраля 2023 г.