Визит парламентской делегации России в Туркменистан открывает новые перспективы для контактов между народами и законодателями двух стран

В Ашхабаде с официальным визитом находится делегация Государственной Думы Российской Федерации во главе с ее спикером Вячеславом Володиным.

Сегодня, 30 января, Володин встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества парламентов России и Туркменистана. Речь также шла о развитии двухсторонних отношений с учетом подписанной в июне прошлого года декларации об углублении стратегического сотрудничества.«Прошлогодний визит к нам в Россию и встречи в Государственной Думе с уважаемым Аркадагом дали тот импульс, благодаря которому сегодня мы здесь и будем уже работать в рамках парламентского измерения, обсуждать вопросы развития межпарламентских связей, потому что именно разговор прошлогодний в Москве стал основой сегодняшнего разговора здесь, в Туркменистане», — сказал по итогам встречи Володин.

Он подчеркнул важность обеспечения динамики двухсторонних отношений, заданных главами двух государств, в рамках парламентского измерения.

В этот же день спикер Госдумы встретился я с главой парламента Туркменистана Гульшат Маммедовой.

Коллеги обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества двух стран.

Кроме того, спикер парламента Туркменистана пригласила депутатов Государственной Думы в Ашхабад на предстоящие парламентские выборы в Туркменистане в качестве наблюдателей. Вячеслав Володин подтвердил, что Государственная Дума направит своих представителей.

В свою очередь Володин пригласил Гульшат Маммедову посетить Москву.

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В составе российской парламентской делегации — заместитель Председателя ГД Шолбан Кара-оол, Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, Председатель Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, Первый заместитель Председателя Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга и заместитель Председателя Комитета по международным делам Ирина Роднина.///nCa, 30 января 2023 г.