Круглый стол в Алматы обсудил развитие женского предпринимательства в Афганистане

В Алматы, Казахстан, был проведен круглый стол для обсуждения развития женского предпринимательства в Афганистане. Это первое мероприятие в своем роде.

Дискуссия была организована совместно Казахстанским агентством международного развития (KazAID), кафедрой ЮНЕСКО при Казахстанско-Немецком университете (КНУ) и Программой развития ООН в Казахстане.

Как передают Казинформ и Kazakhstan Today, в качестве докладчиков во время круглого стола выступили успешные казахстанские женщины-предприниматели.

Kazinform

https://www.inform.kz/en/women-s-entrepreneurship-development-in-afghanistan-discussed-in-almaty_a4029332

Kazakhstan Today

https://www.kt.kz/eng/international_affair/women_s_entrepreneurship_development_in_afghanistan_1377946110.html

Круглый стол стал первым совместным мероприятием KazAID, КНУ и ПРООН в области женского предпринимательства, направленным на расширение экономических прав и свобод женщин из Афганистана.

О КНУ

Казахстанско-Немецкий университет (КНУ), был основан в 1999 году как частная инициатива с целью подготовки студентов по стандартам германского образования. До настоящего времени КНУ является единственным немецким университетом в Казахстане и Центральной Азии.

В 2004 году университет успешно прошел сертификацию Министерства образования и науки Республики Казахстан и Немецкой службы академических обменов, подтвердившее высокое качество обучения в КНУ. В то же время вуз получил специальное разрешение от МОН РК на реализацию немецких образовательных программ.

КНУ

https://dku.kz

Три года спустя, в 2007 году, 20 первокурсников начали изучать инновационные программы, соответствующие немецкому стандарту. Этому предшествовала большая работа и подписание соглашения между Министерством иностранных дел Германии и МОН РК, в котором говорится, что КНУ будет поддерживаться обоими государствами.

В 2008 году, во время визита Федерального президента Германии Хорста Келера в КГУ, было подписано соглашение о тесном сотрудничестве между Германией и Казахстаном с целью улучшения инфраструктуры КНУ. Также было достигнуто соглашение с Университетом прикладных наук Миттвейда, Университетом прикладных наук Шмалькальден и Техническим университетом прикладных наук Вильдау о взаимном признании результатов экзаменов и возможностях для студентов с отличными академическими достижениями получить степени бакалавра в Германии и Казахстане.

В 2009 и 2014 годах КНУ успешно прошел сертификацию МОН РК.

В 2014 году КНУ был аккредитован Независимым Казахстанским агентством по обеспечению качества в образовании, а в 2015 году Институтом аккредитации, сертификации и обеспечения качества ACQUIN (Германия).

2018 — Аккредитация ACQUIN (Германия).

2019 — Успешная институциональная аккредитация IAAR.

О KazAid

Согласно Закону Республики Казахстан “Об официальной помощи в целях развития”, принятому 10 декабря 2014 года, Решением Правительства Казахстана от 15 декабря 2020 года было создано Казахстанское агентство по международному развитию “KazAID”. Согласно этому Закону, уполномоченным органом в области ОПР является Министерство иностранных дел Казахстана. /// nCa, 30 января 2023 г.