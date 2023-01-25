Минэнергетики Узбекистана раскрыл некоторые подробности газовой сделки с Газпромом

24 января текущего года между Министерством энергетики Республики Узбекистан и Российской компанией “Газпром” были проведены переговоры о сотрудничестве в газовой сфере, в ходе которых обсуждались технические возможности поставок природного газа из России в Узбекистан.

«В соответствии с подписанной “Дорожной картой” двухсторонней рабочей группой согласованы технические мероприятия, необходимые для осуществления транзита газа по газопроводу “Средняя Азия – Центр”, проходящему по территории Казахстана и Узбекистана», – сообщает пресс-служба Минэнерго.

После того, как рабочая группа технически завершит все работы, будут обсуждены основные условия импорта природного газа.

Ссылка на пресс-релиз Министерства энергетики Узбекистана:

https://minenergy.uz/uz/news/view/2549

Также Министерство Энергетики Узбекистана подчеркивает следующее:

«Следует особо отметить, что в ходе проведенных переговоров, а также в «Дорожной карте» была поставлена цель обеспечить поставки природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах при полном сохранении права собственности (управления) на существующую газотранспортную систему Узбекистана. При этом газотранспортная система не может быть кому-то предоставлена и какой-либо угрозы суверенитету Узбекистана не существует.

В дальнейшем вся работа в этом направлении будет проводиться при полной защите национальных интересов Республики Узбекистан и постоянно доводиться до сведения общественности о результатах».

18 января Газпром также подписал Дорожную карту в сфере газового сотрудничества с Казахстаном.

Как сообщает официальный сайт правительства Казахстана, Дорожная карта определяет основные направления взаимодействия сторон, в частности, по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ, возможности поставок российского газа в Казахстан, а также перспективные проекты сотрудничества.

Ссылка на пресс-релиз Правительства Казахстана:

https://primeminister.kz/ru/news/roman-sklyar-provel-peregovory-s-glavoy-gazproma-1901641

///nCa, 25 января 2023 г.